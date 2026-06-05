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हिंदी न्यूज़शिक्षाCBSE की इस चूक ने बढ़ाई छात्र की टेंशन, री-इवैल्यूएशन से पहले सामने आई नई समस्या

CBSE की इस चूक ने बढ़ाई छात्र की टेंशन, री-इवैल्यूएशन से पहले सामने आई नई समस्या

CBSE की परीक्षा प्रक्रिया पर फिर सवाल उठे हैं. 12वीं के एक छात्र को ब्लैंक मार्कशीट मिलने के बाद अब उत्तर पुस्तिका न मिलने से री-चेकिंग में बढ़ी परेशानी.जानें क्या है पूरा मामला?

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 05 Jun 2026 07:30 PM (IST)
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सीबीएसई की परीक्षा प्रक्रिया को लेकर एक और मामला सामने आया है. दिल्ली के कक्षा 12 के छात्र तनिष्क का आरोप है कि पहले उसे बिना अंकों वाली मार्कशीट जारी कर दी गई. इसके बाद जब उसने अपने पेपर दोबारा जांच के लिए आंसर शीट की कॉपी मांगी तो एक विषय की कॉपी ही नहीं मिली. परिवार का कहना है कि इस वजह से री-इवैल्यूएशन की प्रक्रिया पूरी करने में परेशानी हो रही है.

रिजल्ट आया तो मार्कशीट निकली खाली

तनिष्क ने इस साल सीबीएसई कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा में 81 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं. लेकिन जब रिजल्ट घोषित हुआ तो उसे जो मार्कशीट मिली, उसमें किसी भी विषय के अंक नहीं थे. यह देखकर छात्र और उसके परिवार के होश उड़ गए.परिवार के मुताबिक, समस्या सामने आने के बाद उन्होंने स्कूल और सीबीएसई अधिकारियों से संपर्क किया. कई दिनों तक लगातार चक्कर लगाने के बावजूद उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला. इससे छात्र की चिंता और बढ़ गई.

एक हफ्ते बाद मिली सही मार्कशीट

काफी प्रयासों के बाद करीब एक सप्ताह बाद छात्र को सही मार्कशीट उपलब्ध कराई गई. हालांकि तब तक परिवार काफी परेशान हो चुका था.सही परिणाम मिलने के बाद तनिष्क ने अपने अंकों की दोबारा जांच कराने का फैसला किया.इसके लिए उसने सभी छह विषयों की स्कैन की गई आंसर शीट की मांग की, ताकि जरूरत पड़ने पर री-इवैल्यूएशन कराया जा सके.

छह की जगह मिली सिर्फ पांच आंसर शीट

परिवार का आरोप है कि छह विषयों की कॉपियां मांगी गई थीं, लेकिन उन्हें केवल पांच विषयों की उत्तर पुस्तिकाएं ही मिलीं. एक विषय की कॉपी नहीं मिलने के कारण छात्र उस विषय में री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन नहीं कर पा रहा है.सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि री-इवैल्यूएशन की अंतिम तारीख भी नजदीक है.ऐसे में समय रहते कॉपी नहीं मिलने पर छात्र का मौका छूट सकता है.

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छात्र पर पड़ रहा मानसिक दबाव
तनिष्क के पिता का कहना है कि लगातार सामने आ रही इन समस्याओं का असर छात्र की मानसिक स्थिति पर भी पड़ रहा है.उनका कहना है कि बेटा बार-बार यही पूछता है कि आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है.परिवार लगातार उसे समझाने और हौसला देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भविष्य को लेकर चिंता अभी भी बनी हुई है.

सीबीएसई से कार्रवाई की मांग
परिवार ने सीबीएसई से अपील की है कि मामले को गंभीरता से लिया जाए और जल्द से जल्द गायब उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाए.उनका कहना है कि हर छात्र को अपने अंकों की दोबारा जांच कराने का अधिकार है और तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए.फिलहाल परिवार को उम्मीद है कि बोर्ड जल्द समाधान निकालेगा ताकि छात्र समय रहते री-इवैल्यूएशन की प्रक्रिया पूरी कर सके.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 05 Jun 2026 07:30 PM (IST)
Tags :
Education CBSE Class 12 Result OSM CBSE Re-evaluation 2026
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