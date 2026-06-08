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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाNEET 2026 परीक्षा सुरक्षा सख्त, एयरफोर्स 18 लोकेशन पर पहुंचाएगी पेपर, जानें कब जारी होगा एडमिट कार्ड

NEET 2026 परीक्षा सुरक्षा सख्त, एयरफोर्स 18 लोकेशन पर पहुंचाएगी पेपर, जानें कब जारी होगा एडमिट कार्ड

NEET UG 2026 री-एग्जाम को लेकर सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया है. एयरफोर्स 18 लोकेशन पर प्रश्न पत्र पहुंचाएगी और एडमिट कार्ड 14 जून 2026 को जारी किए जाएंगे.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 08 Jun 2026 07:29 PM (IST)
NEET UG 2026 री-एग्जाम को लेकर सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया है. एयरफोर्स 18 लोकेशन पर प्रश्न पत्र पहुंचाएगी और एडमिट कार्ड 14 जून 2026 को जारी किए जाएंगे.

देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर इस बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहद सख्त कर दिया है. 21 जून 2026 को होने वाली री-एग्जाम परीक्षा को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं.

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NEET UG 2026 री-एग्जाम को लेकर इस बार परीक्षा सुरक्षा को पहले से कई गुना मजबूत कर दिया गया है. NTA और सरकार का मुख्य उद्देश्य परीक्षा को पूरी तरह लीक-प्रूफ और निष्पक्ष बनाना है.
NEET UG 2026 री-एग्जाम को लेकर इस बार परीक्षा सुरक्षा को पहले से कई गुना मजबूत कर दिया गया है. NTA और सरकार का मुख्य उद्देश्य परीक्षा को पूरी तरह लीक-प्रूफ और निष्पक्ष बनाना है.
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रीक्षा से जुड़े सभी महत्वपूर्ण स्टाफ जैसे पेपर सेटर्स, मॉडरेटर और ट्रांसलेटर को हाई-सिक्योरिटी आइसोलेशन में रखा गया है, जहां मोबाइल फोन, इंटरनेट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पूरी तरह प्रतिबंधित हैं.
रीक्षा से जुड़े सभी महत्वपूर्ण स्टाफ जैसे पेपर सेटर्स, मॉडरेटर और ट्रांसलेटर को हाई-सिक्योरिटी आइसोलेशन में रखा गया है, जहां मोबाइल फोन, इंटरनेट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पूरी तरह प्रतिबंधित हैं.
Published at : 08 Jun 2026 07:25 PM (IST)
Tags :
Education NEET Re Exam 2026 Indian Air Force NEET Paper Transport

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