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NEET 2026 परीक्षा सुरक्षा सख्त, एयरफोर्स 18 लोकेशन पर पहुंचाएगी पेपर, जानें कब जारी होगा एडमिट कार्ड
NEET UG 2026 री-एग्जाम को लेकर सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया है. एयरफोर्स 18 लोकेशन पर प्रश्न पत्र पहुंचाएगी और एडमिट कार्ड 14 जून 2026 को जारी किए जाएंगे.
देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर इस बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहद सख्त कर दिया है. 21 जून 2026 को होने वाली री-एग्जाम परीक्षा को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं.
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Published at : 08 Jun 2026 07:25 PM (IST)
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