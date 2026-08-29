Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाCBSE 12वीं सप्लीमेंट्री का शेड्यूल जारी, 31 अगस्त को मिलेगी आंसर कॉपी

CBSE 12वीं सप्लीमेंट्री का शेड्यूल जारी, 31 अगस्त को मिलेगी आंसर कॉपी

सीबीएसई ने 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा के रिजल्ट के बाद की प्रक्रिया का शेड्यूल जारी की दिया है. वहीं छात्र अपनी आंसर बुक की स्कैन कॉपी के लिए 31 अगस्त से 1 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 29 Aug 2026 11:59 AM (IST)
Preferred Sources

सीबीएसई ने कक्षा 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा 2026 के रिजल्ट के बाद होने वाली प्रक्रियाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है. जिन छात्रों को अपने नंबरों को लेकर आपत्ति है, वह अब अपनी मूल्यांकन आंसर बुक की स्कैन कॉपी मांग सकते हैं. इसके बाद ही नंबरों के वेरिफिकेशन या री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन किया जा सकेगा. बोर्ड ने इन सभी प्रक्रियाओं के लिए अलग-अलग तारीख और फीस निर्धारित की है. वही आपको बता दें कि सीबीएसई कक्षा 12वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट 12 अगस्त 2026 को जारी किया गया था. वहीं अब बोर्ड ने पोस्ट रिजल्ट सुविधाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी दी है. 

31 अगस्त को मिलेगी आंसर बुक की स्कैन कॉपी 

सीबीएसई के शेड्यूल के अनुसार छात्र अपनी मूल्यांकित आंसर बुक की स्कैन कॉपी के लिए 31 अगस्त से 1 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए प्रति विषय 100 रुपये फीस देनी होगी. आवेदन के बाद स्कैन की गई आंसर बुक एक छात्र के लॉगिन अकाउंट में उपलब्ध कराई जाएगी. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि आंसर बुक की स्कैन कॉपी हासिल करने के बाद ही छात्र नंबरों के वेरिफिकेशन या री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकेंगे. यानी री-इवैल्यूएशन के लिए सीधा आवेदन करने का ऑप्शन नहीं होगा. 

7 और 8 सितंबर को वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन 

स्कैन कॉपी मिलने के बाद छात्रों को अपनी कॉपी देखने और उसमें दिए गए अंकों की जांच करने का मौका मिलेगा. अगर किसी छात्र को लगता है कि मूल्यांकन में कोई गलती हुई है, तो वह इसके बाद नंबरों के वेरिफिकेशन या री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकता है. इसके लिए आवेदन विंडो 7 और 8 सितंबर 2026 को खुलेगी. नंबरों के वेरिफिकेशन के लिए प्रति आंसर बुक 100 रुपये, जबकि री-इवैल्यूएशन के लिए प्रति प्रश्न 100 रुपये फीस निर्धारित की गई है. छात्र दोनों सुविधाओं के लिए भी आवेदन कर सकेंगे, जिसके लिए फीस देनी होगी. 

सिर्फ थ्योरी वाले हिस्से का होगा री-इवैल्यूएशन

सीबीएसई ने बताया कि री-इवैल्यूएशन की सुविधा केवल थ्योरी वाले हिस्से के लिए उपलब्ध होगी. किसी प्रश्न के लिए सिर्फ एक हिस्से की जगह पूरे प्रश्न का री-इवैल्यूएशन किया जाएगा. छात्रों को आवेदन करने से पहले संबंधित विषय की मार्किंग स्कीम और प्रश्न पत्र को देखने की सलाह दी गई है. री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन करते समय छात्र को अपने अनुरोध का कारण भी स्पष्ट रूप से बताना होगा. 

ये भी पढ़ें-अरुणाचल में सरकारी नौकरी के लिए अब PRC, APST सर्टिफिकेट जरूरी

नंबर बढ़ और कम भी हो सकते हैं

बोर्ड ने छात्रों को यह भी स्पष्ट किया है कि वेरिफिकेशन या री-इवैल्यूएशन के बाद नंबरों में बदलाव हो सकता है. अंक बढ़ने के साथ कम भी हो सकते हैं. यहां तक कि अगर एक नंबर की कटौती होती है, तो वह भी लागू की जाएगी. री-इवैल्यूएशन का रिजल्ट सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा. बोर्ड का निर्णय ही अंतिम होगा और री-इवैल्यूएशन के रिजल्ट के खिलाफ किसी अपील या दोबारा समीक्षा का प्रावधान नहीं होगा. 

ऑनलाइन करना होगा आवेदन 

छात्रों को पोस्ट रिजल्ट सुविधा के लिए आवेदन सीबीएसई की वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन लिंक के माध्यम से करना होगा. आवेदन के साथ निर्धारित फीस का पेमेंट भी ऑनलाइन करना होगा. बोर्ड ने छात्रों को आवेदन करते समय सभी जानकारी ध्यान से पढ़ने की सलाह दी है. सीबीएसई के अनुसार छात्रों की ओर से गलत जानकारी भरने पर उसकी जिम्मेदारी बोर्ड नहीं कि नहीं होगी. इसलिए आवेदन जमा करने से पहले सभी डिटेल की जांच करना जरूरी है.

ये भी पढ़ें-UGC NET Result 2026 का रिजल्ट जारी, 4241 को JRF-असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 29 Aug 2026 11:59 AM (IST)
Tags :
Education News CBSE 12th Supplementary Revaluation
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
CBSE 12वीं सप्लीमेंट्री का शेड्यूल जारी, 31 अगस्त को मिलेगी आंसर कॉपी
CBSE 12वीं सप्लीमेंट्री का शेड्यूल जारी, 31 अगस्त को मिलेगी आंसर कॉपी
शिक्षा
कितने पढ़े-लिखे हैं कुशाग्र अद्वैत, जिनकी कविता पर मचा बवाल?
कितने पढ़े-लिखे हैं कुशाग्र अद्वैत, जिनकी कविता पर मचा बवाल?
शिक्षा
UGC NET Result 2026 का रिजल्ट जारी, 4241 को JRF-असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता
UGC NET Result 2026 का रिजल्ट जारी, 4241 को JRF-असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता
शिक्षा
अरुणाचल में सरकारी नौकरी के लिए अब PRC, APST सर्टिफिकेट जरूरी
अरुणाचल में सरकारी नौकरी के लिए अब PRC, APST सर्टिफिकेट जरूरी
Advertisement

वीडियोज

सिंगर अंकित बालियान के कत्ल की LIVE पिक्चर! | Sansani | ABP News
देखिए नेपाल में तबाही की हर एक तस्वीर
तानाशाह मुनीर vs इमरान एंड सन्स!
नेपाल पर फिर फटेगी 'मौत की झील'!
क्या जातिगत आरक्षण खत्म हो जाएगा? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में H1N1 इन्फ्लुएंजा को लेकर अलर्ट, ब्रजेश पाठक ने की समीक्षा बैठक
यूपी में H1N1 इन्फ्लुएंजा को लेकर अलर्ट, ब्रजेश पाठक ने की समीक्षा बैठक
विश्व
वेनेजुएला के 65 अरब बैरल तेल पर ट्रंप का कब्जा! US ने कहा- इतिहास की सबसे बड़ी...
वेनेजुएला के 65 अरब बैरल तेल पर ट्रंप का कब्जा! US ने कहा- इतिहास की सबसे बड़ी...
साउथ सिनेमा
'टॉक्सिक' के आगे 'इरुमुडी' का जलवा, 8वें दिन बनी टॉलीवुड की चौथी सबसे बड़ी फिल्म
'टॉक्सिक' के आगे 'इरुमुडी' का जलवा, बनी टॉलीवुड की चौथी सबसे बड़ी फिल्म
क्रिकेट
कोहली से ग्रेट बुमराह... अश्विन के इस फैसले से चौंके फैन
कोहली से ग्रेट बुमराह... अश्विन के इस फैसले से चौंके फैन
इंडिया
नेपाल बाढ़ को लेकर खरगे ने पीएम मोदी को लिखा लेटर, जानें क्या मांग की
नेपाल बाढ़ को लेकर खरगे ने पीएम मोदी को लिखा लेटर, जानें क्या मांग की
इंडिया
25 दिन में फिर गया मंत्री पद, फंड गड़बड़ी के आरोपों में बी. नागेंद्र का इस्तीफा
25 दिन में फिर गया मंत्री पद, फंड गड़बड़ी के आरोपों में बी. नागेंद्र का इस्तीफा
ट्रेंडिंग
कैदियों को राखी बांधने पहुंचीं बहनें, यूजर्स बोले- बुरे काम का बुरा नतीजा
कैदियों को राखी बांधने पहुंचीं बहनें, यूजर्स बोले- बुरे काम का बुरा नतीजा
शिक्षा
कितने पढ़े-लिखे हैं कुशाग्र अद्वैत, जिनकी कविता पर मचा बवाल?
कितने पढ़े-लिखे हैं कुशाग्र अद्वैत, जिनकी कविता पर मचा बवाल?
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget