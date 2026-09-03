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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वभारत की कंपनी से सौदा करना एस्टोनिया के रक्षा मंत्री को पड़ा भारी, देना पड़ा इस्तीफा

भारत की कंपनी से सौदा करना एस्टोनिया के रक्षा मंत्री को पड़ा भारी, देना पड़ा इस्तीफा

एस्टोनिया ने इस सौदे के लिए यूरोप में फ्रीज रशिया के अकाउंट से पैसा लिया था. इस सौदे से खरीदे जाने वाले तोप के गोले, यूक्रेन को सप्लाई किए जाने थे ताकि रूस के खिलाफ इस्तेमाल किए जा सके.

Written By : नीरज राजपूत |  Updated at : 03 Sep 2026 09:34 PM (IST)
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विदेशी कंपनियों से हथियारों के सौदों में होने वाली दलाली के चलते भारत में मंत्रियों से लेकर मिलिट्री कमांडर्स तक को इस्तीफे देने पड़े. यहां तक सरकारें को सत्ता से हाथ धोना पड़ा, लेकिन अब खबर है कि भारत की एक कंपनी के चलते, उत्तरी यूरोपीय देश एस्टोनिया के रक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया है. मामला, यूक्रेन को तोप के गोले सप्लाई करने से जुड़ा है.

एस्टोनिया के रक्षा मंत्री होना पेवकुर को यूक्रेन के लिए आर्टेलरी शेल (तोप के गोलों) के सौदे को लेकर इस्तीफा देना पड़ा है. क्योंकि इटली की जिस कंपनी डाटासेल से ये सौदा किया गया था, उसने आज तक एक भी तोप का गोला नहीं बनाया था. इस कंपनी को कुछ समय पहले भारत (महाराष्ट्र) की एक कंपनी ने खरीदा था. कुल सौदा करीब 70 मिलियन यूरो का था (करीब 800 करोड़ रुपये).  

जानकारी के मुताबिक, एस्टोनिया ने इस सौदे के लिए यूरोप में फ्रीज रशिया के अकाउंट से पैसा लिया था. इस सौदे से खरीदे जाने वाले तोप के गोले, यूक्रेन को सप्लाई किए जाने थे ताकि जंग के मैदान में रूस के खिलाफ इस्तेमाल किए जा सके. लेकिन एस्टोनिया की ऑडिट एजेंसी ने इस सौदे को लेकर डाटासेल कंपनी की क्षमताओं पर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद इस्तीफा हुआ.

इस्तीफे के बाद, एस्टोनिया के रक्षा मंत्री ने अपना बचाव में कहा कि सौदे से जुड़ी फाइलों को नहीं पढ़ा था. रक्षा मंत्री का काम, सौदों को मंजूरी देना होता है, लेकिन नैतिक आधार पर इस्तीफा जरूरी है. वर्ष 2022 में पेवकुर ने एस्टोनिया के रक्षा मंत्री का पद संभाला था. पेवकुर को तत्कालीन प्रधानमंत्री काजा कैलिस (2021-24) का करीबी माना जाता है. कैलिस ने एस्टोनिया के पीएम पद से इस्तीफा देकर यूरोपीय संघ (EU) के सिक्योरिटी और डिप्लोमेसी के प्रमुख का पद संभाला है. कैलिस को रूस का धुर-विरोधी माना जाता है और रूस की घेराबंदी करने के लिए ईयू में अहम पद संभाला है.

दरअसल, एस्टोनिया (पूर्व सोवियत संघ देश) का रूस के साथ छत्तीस का आंकड़ा रहता है. ऐसे में रूस के खिलाफ यूरोप के दूसरे देशों की तरह एस्टोनिया भी यूक्रेन की मदद कर रहा है. लेकिन सीधे मदद ना कर, एस्टोनिया और दूसरे देश, यूक्रेन को गोला-बारूद सप्लाई कर रहे हैं ताकि रूस के खिलाफ जंग को लंबा खींचा जा सके. उसी कड़ी में एस्टोनिया ने इटली (भारत) की कंपनी से करार किया था. इस मामले पर भारत की कंपनी का पक्ष अभी तक सामने नहीं आया है. 

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत देश के जाने-माने डिफेंस-जर्नलिस्ट और वॉर-लेखक हैं. पत्रकारिता में करीब ढाई दशक का अनुभव रखते हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल मीडिया तीनों में गहरी पकड़ है.

वर्तमान में वे ABP नेटवर्क से जुड़े हैं, जहाँ युद्ध, रक्षा, नेशनल सिक्योरिटी और जियो-पॉलिटिक्स से संबंधित विषयों को कवर करते हैं. ABP लाइव पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम ‘गेम-चेंजर’ के प्रस्तुतकर्ता भी हैं.

रूस-यूक्रेन युद्ध पर उन्होंने पहली हिंदी पुस्तक "ऑपरेशन Z लाइव" लिखी, जो बेस्टसेलर सूची में भी शामिल हुई और पाठकों द्वारा खूब सराही गई.

रिपोर्टिंग का दायरा
- दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन से लेकर आतंकवाद प्रभावित जम्मू-कश्मीर और चीन सीमा पर तिब्बत के पठार तक
- पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर-स्ट्राइक से लेकर पनडुब्बी के जरिए समुद्र के भीतर तक
- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके एक्सक्लूसिव खुलासे और सटीक विश्लेषणों की व्यापक सराहना हुई
- यूक्रेन-रूस युद्ध क्षेत्र में मारियुपोल, डोनेत्स्क और लुहांस्क जैसे एक्टिव वॉर-जोन से रिपोर्टिंग. इसी अनुभव पर आधारित उनकी पुस्तक प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई
- दुनिया की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक उत्तर-दक्षिण कोरिया की DMZ
- ⁠अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डों में से एक JBLM, और शीत युद्ध के दौरान "गैर-मौजूद" माने जाने वाले रूसी सैन्य अड्डों से भी ग्राउंड रिपोर्टिंग. 
- ⁠वे उन चुनिंदा रक्षा जुड़े पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने भारत के पहले स्वदेशी अटैक हेलिकॉप्टर LCH-प्रचंड के कॉकपिट में उड़ान भरी है. इसके अलावा फ्रांस में राफेल लड़ाकू विमान निर्माण सुविधा से भी उन्होंने विशेष रिपोर्टिंग की.

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित 'Defence Correspondent Course' के Alumni हैं.

पूर्व कार्य अनुभव
- STAR NEWS में लगभग 6 वर्षों तक चीफ रिपोर्टर (क्राइम) के तौर पर कार्य किया और लोकप्रिय क्राइम शो 'सनसनी' से जुड़े रहे
- पत्रकारिता की शुरुआत अंग्रेजी दैनिक नेशनल हेराल्ड से की
- इसके बाद B.A.G. Films के साथ जुड़कर STAR NEWS के लिए क्राइम शो बनाए
- SAHARA TV में भी लगभग 2 वर्षों तक कार्यरत रहे

रक्षा और सुरक्षा के मामलों पर उनकी पकड़, ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग और गहन विश्लेषण उन्हें देश के सबसे भरोसेमंद डिफेंस जर्नलिस्ट्स में स्थापित करती है.
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Published at : 03 Sep 2026 09:34 PM (IST)
Tags :
Estonia INDIA Hanno Pevkur
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