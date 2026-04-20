ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI-6 में जासूसों की कितनी सैलरी, जानें इसमें कैसे होते हैं भर्ती?

Britain Intelligence Agency MI-6 : दुनिया में कई ऐसी खुफिया एजेंसियां हैं जो अपने-अपने देश की सुरक्षा के लिए गुप्त रूप से काम करती हैं. इनमें ब्रिटेन की MI6 एक बहुत ही फेमस और ताकतवर एजेंसी मानी जाती है. इसका पूरा नाम सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस (SIS) है. यह एजेंसी देश के बाहर से खुफिया जानकारी जुटाने का काम करती है. लंबे समय तक MI6 को सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी नहीं किया गया था, लेकिन अब यह खुलकर काम करती है और लोगों को नौकरी के अवसर भी देती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI-6 में जासूसों को कितनी सैलरी मिलती है और इसमें भर्ती कैसे होते हैं.

MI6 क्या काम करती है?

MI6 का मुख्य काम विदेशों से गुप्त जानकारी इकट्ठा करना होता है. यह एजेंसी आतंकवाद, अपराध और देश की सुरक्षा से जुड़े खतरों को पहले से पहचानने और रोकने में मदद करती है. इसके अलावा यह ब्रिटेन की आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए भी काम करती है. इसके अधिकारी कई बार बेहद गुप्त मिशनों पर विदेशों में काम करते हैं.

MI6 में भर्ती कैसे होती है?

अगर कोई व्यक्ति MI6 में काम करना चाहता है, तो उसे इसकी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आवेदन करना होता है. एक खास बात यह है कि आवेदन सिर्फ यूनाइटेड किंगडम के अंदर से ही किया जा सकता है. यहां कई तरह की नौकरियां होती हैं जैसे इंटेलिजेंस ऑफिसर (जासूस), भाषा विशेषज्ञ, तकनीकी विशेषज्ञ (आईटी या साइबर), सुरक्षा गार्ड, भर्ती प्रक्रिया बहुत लंबी और मूश्किल होती है. यह लगभग 6 महीने तक चलती है. इस दौरान उम्मीदवारों का बार-बार टेस्ट, इंटरव्यू, मेडिकल चेकअप और वेरिफिकेशन किया जाता है. जिसमें सिर्फ सबसे योग्य उम्मीदवारों को ही चुना जाता है.

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MI6 में जासूसों की सैलरी कितनी होती है?

MI6 में सैलरी पद और एक्सपीरियंस के अनुसार अलग-अलग होती है. जिसमें एक नए इंटेलिजेंस एनालिस्ट की शुरुआती सैलरी लगभग 25 लाख सालाना के आसपास हो सकती है. वहीं 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद यह सैलरी बढ़कर करीब 50 लाख से ज्यादा तक पहुंच सकती है. इसके अलावा तकनीकी विशेषज्ञों को लगभग 30 लाख से 55 लाख रुपये के बीच वेतन मिल सकता है. वहीं MI6 के चीफ की सैलरी 2 करोड़ से भी ज्यादा बताई जाती है. वहीं MI5, जो कि घरेलू सुरक्षा एजेंसी है, उसमें इंटेलिजेंस ऑफिसर की शुरुआती सैलरी लगभग 48 लाख से ज्यादा होती है, जो एक साल बाद बढ़कर 52 लाख से ज्यादा हो जाती है.

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