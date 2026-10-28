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हिंदी न्यूज़शिक्षाAI Courses for Students: अपनी पढ़ाई के साथ जरूर करें ये 3 एआई कोर्स, बदल जाएगी किस्मत

AI Courses for Students: अपनी पढ़ाई के साथ जरूर करें ये 3 एआई कोर्स, बदल जाएगी किस्मत

क्या आप भी पढ़ाई के साथ नई स्किल सीखकर अपना करियर बेहतर बनाना चाहते हैं? तो, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के ये 3 एआई कोर्स आपको टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे बढ़ने में मदद करेंगे.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 28 Oct 2026 07:07 PM (IST)
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आज के समय में सिर्फ डिग्री हासिल करना ही काफी नहीं है, बल्कि नई टेक्नोलॉजी सीखना भी जरूरी हो गया है. स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना करियर में मददगार साबित हो सकता है. एआई की मदद से कंटेंट लिखने, जानकारी जुटाने, डेटा समझने और कई काम कम समय में करने की स्किल सीखी जा सकती है. अच्छी बात यह है कि कुछ बड़े संस्थान ऑनलाइन एआई कोर्स भी उपलब्ध करा रहे हैं. अगर आप भी पढ़ाई के साथ नई स्किल सीखना चाहते हैं, तो इन 3 कोर्स के बारे में जानें.

गूगल एआई एसेंशियल्स

अगर आपने अभी तक एआई सीखना शुरू नहीं किया है, तो गूगल एआई एसेंशियल्स आपके लिए अच्छा विकल्प है. इस कोर्स में बताया जाता है कि एआई टूल्स का इस्तेमाल पढ़ाई और रोजमर्रा के कामों में कैसे किया जाता है. इसमें सही प्रॉम्प्ट लिखना, नए आइडिया तैयार करना और कंटेंट बनाने में एआई की मदद लेना सिखाया जाता है. इस कोर्स को शुरू करने के लिए पहले से किसी टेक्निकल जानकारी की जरूरत नहीं है. इसे अपनी सुविधा के हिसाब से ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं. कोर्स पूरा करने पर सर्टिफिकेट भी मिलता है. 

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माइक्रोसॉफ्ट लर्न एआई 

माइक्रोसॉफ्ट लर्न का यह कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है, जो एआई की बुनियादी जानकारी हासिल करना चाहते हैं. इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जरूरी शब्दों, एआई टूल्स को निर्देश देने के सही तरीके और उनके इस्तेमाल के बारे में बताया जाता है.इस कोर्स की खास बात यह है कि इसे पूरा करने में करीब 50 मिनट लगते हैं. इसे शुरू करने के लिए पहले से किसी खास तकनीकी जानकारी की जरूरत नहीं है. ऐसे में कम समय में एआई के बारे में सीखने की शुरुआत की जा सकती है.

गूगल  इंट्रोडक्शन टू जेनरेटिव एआई

अगर आप जानना चाहते हैं कि चैटजीपीटी और जेमिनी जैसे एआई टूल्स कैसे काम करते हैं, तो गूगल का इंट्रोडक्शन टू जेनरेटिव एआई कोर्स देख सकते हैं. इसमें जेनरेटिव एआई की बुनियादी जानकारी दी जाती है. यह टेक्नोलॉजी टेक्स्ट, तस्वीरों और दूसरे तरह के कंटेंट को तैयार करने में मदद करती है. यह शुरुआती स्तर का कोर्स है और इसे मुफ्त में किया जा सकता है. इसके जरिए स्टूडेंट्स समझ सकते हैं कि जेनरेटिव एआई का इस्तेमाल कहां और कैसे किया जाता है. कोर्स के बाद क्विज के जरिए गूगल क्लाउड का क्रेडेंशियल हासिल करने का विकल्प भी उपलब्ध है.

ध्यान रखें कि केवल सर्टिफिकेट हासिल करना नौकरी की गारंटी नहीं है. कोर्स में सीखी गई चीजों का अभ्यास करें और छोटे-छोटे प्रोजेक्ट बनाएं. इससे आपको अपनी स्किल समझने और उसे दूसरों के सामने दिखाने में मदद मिलेगी.

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About the author दीनदयाल पाटीदार

दीनदयाल पाटीदार एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. एजुकेशन बीट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह स्कूल और यूनिवर्सिटी एडमिशन, प्रतियोगी परीक्षाओं के नतीजों, सरकारी भर्तियों, स्कॉलरशिप और शिक्षा से जुड़ी नीतियों पर नियमित तौर पर खबरें लिखते हैं, ताकि छात्रों और अभिभावकों तक सही, सटीक और समय पर जानकारी पहुंच सके. उनकी कोशिश रहती है कि जटिल से जटिल सरकारी नियम और शैक्षणिक अपडेट भी पाठकों तक आसान और समझने लायक भाषा में पहुंचे.

एबीपी लाइव में आने से पहले दीनदयाल पाटीदार अपनी यूनिवर्सिटी की मीडिया टीम का हिस्सा रह चुके हैं, जहां उन्होंने कैंपस से जुड़ी खबरों, इवेंट्स और एकेडमिक गतिविधियों की रिपोर्टिंग और कवरेज की जिम्मेदारी निभाई. इसी दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, कंटेंट राइटिंग, न्यूज राइटिंग की बारीकियां और खबरों को सही फॉर्मेट व भाषा में पेश करने का हुनर सीखा, जो आज उनकी पत्रकारिता का अहम हिस्सा हैं.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने मंदसौर यूनिवर्सिटी, मंदसौर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (बीए-जेएमसी) में स्नातक की पढ़ाई की है. वह मूल रूप से मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के रहने वाले हैं.
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Published at : 28 Oct 2026 07:07 PM (IST)
Tags :
Education News
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