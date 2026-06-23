NEET के बाद अब UGC NET में भी री-एग्जाम, क्या है पूरा मामला?

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा से संबंधित एक अहम सूचना जारी की है. NTA की तरफ से पंजाब के जालंधर स्थित CT Group of Institutions परीक्षा केंद्र पर तकनीकी समस्या से प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए री-एग्जाम आयोजित करने का फैसला किया है.

रिपोर्ट्स के अनुसार तकनीकी गड़बड़ी 22 जून 2026 को आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा की पहली पाली (Shift-I) के दौरान सामने आई थी. इस वजह से कुछ अभ्यर्थी समय पर परीक्षा शुरू नहीं कर सके, जबकि कुछ उम्मीदवार अपनी परीक्षा पूरी करने में असमर्थ रहे. अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए एनटीए ने प्रभावित उम्मीदवारों के लिए दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय लिया है.

किन छात्रों को मिलेगा मौका?

री-एग्जाम में केवल वही अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे, जो 22 जून को CT Group of Institutions केंद्र पर परीक्षा देने पहुंचे थे, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण परीक्षा शुरू नहीं कर पाए या बीच में ही उनकी परीक्षा प्रभावित हो गई थी.

कब होगी दोबारा परीक्षा?

एनटीए के मुताबिक, री-यूजीसी नेट परीक्षा 5 जुलाई 2026 को दोपहर 3 बजे आयोजित की जाएगी. परीक्षा उसी केंद्र पर होगी, जहां तकनीकी समस्या सामने आई थी.

यूजीसी नेट एग्जाम क्यों?

यूजीसी नेट एग्जाम का आयोजन जूनियर रिसर्च फेलोशिप, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप और पीएचडी एडमिशन के लिए होता है. ये एक नेशनल लेवल एग्जाम है. परीक्षा का आयोजन 22 जून 2026 से लेकर 30 जून 2026 तक किया जा रहा है. एग्जाम में बैठने के लिए उम्मीदवार का मास्टर्स में 55 फीसदी के पास होना जरूरी है. जबकि रिजर्व्ड कैंडिडेट्स को 5 परसेंट की छूट मिलेगी.

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नए एडमिट कार्ड होंगे जारी

पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले पात्र अभ्यर्थियों के लिए नए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे. इनमें परीक्षा की तारीख, समय, रिपोर्टिंग टाइम और जरूरी निर्देश दिए जाएंगे. एनटीए ने छात्रों से कहा है कि वे एडमिट कार्ड और अन्य जरूरी अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें.

क्या पूरे देश में परीक्षा रद्द हुई है?

एनटीए ने साफ किया है कि यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा देशभर में रद्द नहीं की गई है. तकनीकी समस्या सिर्फ जालंधर के एक केंद्र तक सीमित थी, इसलिए पुनर्परीक्षा भी केवल उसी केंद्र के प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जा रही है.

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