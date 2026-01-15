मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे ने बीएमसी चुनाव को लेकर चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और प्रशासन किसी भी तरह चुनाव जीतने के लिए नियमों से खिलवाड़ कर रहे हैं. राज ठाकरे ने कहा कि अगर कोई सत्ता में आने के लिए धोखाधड़ी का सहारा लेता है, तो उसे चुनाव नहीं कहा जा सकता.

राज ठाकरे ने वोटिंग में इस्तेमाल होने वाली स्याही (इंक) को लेकर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि पहले जिस स्याही का इस्तेमाल होता था, उसकी जगह अब एक नया पेन लाया गया है, जिसे लेकर शिकायतें मिल रही हैं. उनका दावा है कि इस नई स्याही को हैंड सैनिटाइजर से आसानी से मिटाया जा सकता है. ऐसे में कोई व्यक्ति वोट डालने के बाद बाहर जाकर स्याही मिटा सकता है और दोबारा वोट देने अंदर जा सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि एक व्यक्ति के दो बार वोट डालने का मामला सामने आ चुका है.

Mumbai | MNS chief Raj Thackeray says, "The ink that was used before is being replaced with a new pen, and there are complaints about this new pen. If you use a hand sanitizer, the ink disappears. Now, the only option left is to apply the ink, go outside, wipe it off, and then go… https://t.co/yRi4YIjryr pic.twitter.com/4P7ECMNify — ANI (@ANI) January 15, 2026

सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकती है सरकार- राज ठाकरे

मनसे प्रमुख ने कहा कि चुनाव प्रचार से जुड़े नियमों में भी नए बदलाव किए गए हैं, जो यह दिखाते हैं कि सरकार सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकती है. उन्होंने शिवसेना कार्यकर्ताओं और मातोश्री समर्थकों से अपील की कि वे इन सभी बातों को लेकर सतर्क रहें और किसी भी गड़बड़ी पर नजर रखें.

ठाकरे ने री-वोटिंग मशीन को लेकर भी उठाए सवाल

Mumbai | MNS chief Raj Thackeray says, "I need to tell you all about how this system is being run. It was all about winning the election by any means necessary, and the government and administration are doing everything in their power to achieve this. The issue of re-voting came… https://t.co/yRi4YIjryr pic.twitter.com/RdKLBtvVMS — ANI (@ANI) January 15, 2026

राज ठाकरे ने री-वोटिंग मशीन को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जब दोबारा मतदान का मुद्दा सामने आया, तो मशीन लाई गई, लेकिन चुनाव आयोग ने अब तक किसी भी राजनीतिक दल को उस मशीन के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी है. कई बार मांग करने के बावजूद मशीन से जुड़ी जानकारी साझा नहीं की गई. उन्होंने कहा कि इस मामले में चुनाव आयोग को साफ-साफ स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए.

राज ठाकरे ने आरोप लगाया कि पूरी व्यवस्था केवल किसी भी कीमत पर चुनाव जीतने के लिए चलाई जा रही है. उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव लोकतंत्र की बुनियाद हैं और अगर इसमें गड़बड़ी होती है, तो जनता का भरोसा टूटता है.

