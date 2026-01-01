मुंबई: मुलुंड स्टेशन पर लोकल ट्रेन से गिरने पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी की मौत, पढ़ें पूरा मामला

मुंबई के मुलुंड स्टेशन पर एक दर्दनाक हादसे में यातायात पुलिस के एक कांस्टेबल की मौत हो गई. यह घटना 31 दिसंबर की है, जब लोकल ट्रेन से सफर कर रहे कांस्टेबल अचानक संतुलन खो बैठे और प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े.

मृतक की पहचान देवीदास सास्ते के रूप में हुई है. वे मुंबई पुलिस के सहार यातायात डिवीजन में तैनात थे. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, देवीदास सास्ते लंबे समय से गंभीर हृदय रोग से पीड़ित थे. उनके दिल में चार ब्लॉकेज थे, जिसके चलते वे 7 अगस्त से 25 नवंबर तक मेडिकल छुट्टी पर रहे थे. इस दौरान उनका इलाज कल्याण स्थित फोर्टिस अस्पताल में चला, जहां उनकी एंजियोग्राफी भी हुई थी.

ड्यूटी के दौरान कांस्टेबल देवीदास की मौत

जानकारी के अनुसार, इलाज और स्वास्थ्य में कुछ सुधार होने के बाद देवीदास सास्ते ने 26 नवंबर को दोबारा ड्यूटी जॉइन की थी. घटना वाले दिन भी वे अपनी ड्यूटी पूरी कर चुके थे और लोकल ट्रेन से ठाणे जिले के कल्याण में स्थित अपने घर लौट रहे थे. बताया गया कि वे ट्रेन के गेट के पास खड़े थे.

संतुलन बिगड़ने से प्लेटफॉर्म पर गिरे देवीदास

बता दें कि जैसे ही ट्रेन मुलुंड स्टेशन पर पहुंची, अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वे सीधे प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े. हादसा इतना गंभीर था कि मौके पर मौजूद अन्य यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई.

सास्ते के साथ यात्रा कर रहे दो अन्य पुलिस कांस्टेबल तुरंत उन्हें पास के अग्रवाल अस्पताल लेकर पहुंचे. हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

