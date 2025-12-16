Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Year Ender 2025: क्रिप्टोकरेंसी बाजार अपनी अनिश्चितताओं के लिए जाना जाता है. साल 2025 में रेगुलेटरी दबाव के कारण क्रिप्टोकरेंसी बाजार में कई बड़े बदलाव देखने को मिले. वर्ष 2025 में क्रिप्टो का मार्केट कैप पहली बार 4 ट्रिलियन के आंकड़े को पार करते दिखाई दिया. आइए जानते हैं, आखिर 2025 में क्रिप्टोकरेंसी बाजार का हाल कैसा रहा और बिटकॉइन की कीमतों में क्या बदलाव आए?

साल की शुरुआत शानदार रही

क्रिप्टोकरेंसी के लिए साल की शुरुआत शानदार रही थी. बहुत से नए निवेशकों ने क्रिप्टो को अपनी पोर्टफोलियो में शामिल किया. साल 2025 के पहले महीने यानी जनवरी में बिटकॉइन की कीमत 1 लाख डॉलर के पार चली गई थी.

अमेरिकी सरकार के क्रिप्टो को अपनाना और नीतियों में बदलाव इसके प्रमुख कारण रहे. साथ ही भारत में भी इस साल क्रिप्टो निवेशकों की संख्या में इजाफा देखा गया. बड़े शहरों के साथ-साथ छोटे शहरों के निवेशकों ने भी इस साल क्रिप्टो पर अपना भरोसा दिखाया हैं.

अनिश्चितता ने बिगाड़ी क्रिप्टोकरेंसी की चाल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता का माहौल बनाया. टैरिफ समेत दूसरी पॉलिसियों का असर बहुत से देशों पर देखने को मिला हैं. जब भी वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता का माहौल होता है तो निवेशक क्रिप्टो जैसी रिस्की असेट्स से दूरी बना लेते हैं.

जिसका असर मार्केट पर देखने को मिलता है. क्रिप्टोकरेंसी बाजार में इसके कारण गिरावट देखने को मिली. दिसंबर महीने में बिटकॉइन की कीमत 90,000 डॉलर के आस-पास बनी हुई है.

साल 2025 में बिटकॉइन की चाल

साल की शुरुआत बिटकॉइन के लिए मजबूत रही थी. जनवरी में इसकी कीमत 1 लाख डॉलर के स्तर को पार कर गई थी, लेकिन अब यह घटकर 90,000 डॉलर के आसपास बनी हुई है. इससे पहले अक्टूबर में बिटकॉइन ने 1,26,000 डॉलर का स्तर छुआ था, जो इसका अब तक का ऑल-टाइम हाई रहा.

हालांकि, इसके बाद क्रिप्टो मार्केट में आई तेज गिरावट ने निवेशकों को बड़ा झटका दिया था. नवंबर महीने में तो हालात ऐसे भी रहे जब बिटकॉइन की कीमत 80,000 डॉलर से नीचे चली गई थी. बीते एक साल की बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी में 12 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है.

पूरे साल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में बदलाव देखने को मिला. एक ओर तो बिटकॉइन जैसे क्रिप्टोकरेंसी अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंची तो वहीं, इसमें भारी गिरावट भी देखने को मिली. जिससे निवेशकों को तगड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

