टॉप 5 ग्लोबल बैंक जिनका दबदबा मानती है पूरी दुनिया, क्या किसी भारतीय बैंक ने बनाई अपनी जगह

Top Global Banks: किसी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में बैंकों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है. बैंक सिर्फ लोगों की जमा-पूंजी संभालने का काम नहीं करती, बल्कि कारोबार और विकास को भी रफ्तार देने का काम करते हैं.

ये बैंक अपनी ताकत के दम पर पूरी ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं. क्या आप ऐसे 5 बैंकों के बारे में जानते हैं. सबसे जरूरी बात क्या भारत का कोई बैंक इस लिस्ट में शामिल हैं?

1. संयुक्त राज्य अमेरिका की जेपी मॉर्गन चेज बैंक दुनिया की सबसे बड़ी बैंकों की लिस्ट में पहले स्थान पर है. अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो यह, 686.13 बिलियन डॉलर है. दूसरे नंबर पर चीन का इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना आता है. जिसकी कुल मार्केट कैप 320.05 मिलियन डॉलर के करीब है.

2. बैंक ऑफ अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है, जिसका मार्केट कैप करीब 302.55 बिलियन डॉलर है और इसके 68 मिलियन से ज्यादा ग्राहक हैं. इसके बाद एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चीन चौथे स्थान पर आता है, जो चीन के कृषि और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करता है.

वहीं, वेल्स फार्गो दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा बैंक है, जो 35 देशों में काम करता है और इनके पास 70 मिलियन से अधिक ग्राहक हैं.

भारत का एचडीएफसी बैंक भी लिस्ट में है शामिल

दुनिया के सबसे बड़े बैंकों की लिस्ट में भारत की प्राइवेट बैंक एचडीएफसी भी शामिल है. जिसका मार्केट कैप 184.44 बिलियन डॉलर है. भारत सरकार की ओर से भी बैंकिंग सेक्टर में सुधार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं.

पिछले ही दिनों देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने 100 लाख करोड़ के कारोबारी आंकड़े को पार कर लिया था. बैंक ने 2030 तक दुनिया के टॉप 10 मूल्यवान बैंकों में शामिल होने का लक्ष्य बनाया है.

