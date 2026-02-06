RBI MPC Meet: भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की बैठक का आज आखिरी दिन है. आज 6 फरवरी को रिजर्व बैंक FY26 के लिए अपनी पॉलिसी का ऐलान करेगा. पिछले साल रेपो रेट में कई बार कटौती के बाद अब लोग इस दुविधा में हैं कि क्या RBI रेपो रेट में एक और कटौती करेगा या इसे जस का तस रखा जाएगा.

रेपो रेट में कटौती की उम्मीदें कम

रेपो रेट में इस बार कटौती होने की संभावनाएं काफी कम है क्योंकि यह पॉलिसी रिव्यू एक ऐसे अहम मोड़ पर हो रहा है, जहां कुछ ही दिन पहले बजट 2026 में पूंजीगत खर्च (Capital Expenditure) को 12 परसेंट तक बढ़ाने और राजकोषीय घाटे का लक्ष्य वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 4.3 परसेंट तय किया गया.

इसके अलावा, बाहरी माहौल में भी अब सुधार आता दिख रहा है. अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील हो गई है, जिससे अमेरिका में भारत के आयात पर 18 परसेंट टैरिफ लगाया जाएगा, जो पहले 25 परसेंट था. इसके अलावा, हाल ही में भारत-EU के बीच FTA से व्यापार और निवेश बढ़ेगा, जिससे कैपिटल का फ्लो बना रहेगा. कमेटी ने दिसंबर में रेपो रेट में एक बार फिर 0.25 परसेंट की कटौती की. ऐसे में अब अर्थशास्त्रियों का मानना ​​है कि RBI के पास और कटौती की गुंजाइश कम हो गई है.

कब और कहां देखें लाइव?

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​शुक्रवार 6 फरवरी, 2026 को सुबह 10:00 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में MPC की बैठक में लिए गए फैसलों का ऐलान करेंगे. रेपो रेट के अलावा महंगाई और GDP ग्रोथ को लेकर लगाए गए अनुमान भी शेयर किए जाएंगे और इस हिसाब से आगे के लिए तय की गई पॉलिसी की जानकारी दी जाएगी.

आप RBI की ऑफिशियल वेबसाइट, RBI का YouTube चैनल या X (पहले ट्विटर) पर RBI के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर पॉलिसी स्टेटमेंट और गवर्नर मल्होत्रा ​​का भाषण लाइव देख सकेंगे. इसके अलावा, वित्त मंत्रालय और प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी रियल-टाइम अपडेट और लाइवस्ट्रीम लिंक शेयर किए जाएंगे. उम्मीद है कि MPC सदस्य पॉलिसी के बाद की ब्रीफिंग के दौरान मीडिया से बातचीत करेंगे और सवालों के जवाब देंगे.

