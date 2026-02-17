रिकॉर्ड हाई को छूने के बाद बड़ी गिरावट, क्या जल्द 1 लाख रुपये के नीचे चला जाएगा सोना?

Gold Price Predictions: साल 2025 में सोने ने निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया और इसकी चमक के आगे शेयर बाजार का प्रदर्शन फीका पड़ गया. 2026 की शुरुआत में भी तेजी जारी रही और Multi Commodity Exchange of India (एमसीएक्स) पर सोना 10 ग्राम के लिए 1,80,779 रुपये तक पहुंच गया था. हालांकि, इसके बाद तेज गिरावट आई और पिछले हफ्ते शुक्रवार को कीमत फिसलकर 1,56,200 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई. यानी एक हफ्ते में करीब 24,500 रुपये या लगभग 13.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई.

क्यों सोने में बड़ी गिरावट?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर से नीचे आ गई हैं. स्पॉट गोल्ड 5,626 डॉलर प्रति औंस के उच्च स्तर से गिरकर करीब 5,046.30 डॉलर प्रति औंस पर आ गया, जो लगभग 10.5 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है. विश्लेषकों के मुताबिक, इस गिरावट की एक बड़ी वजह रूस से जुड़ी रिपोर्ट्स हैं.

समाचार एजेंसी Bloomberg ने रूसी अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों का हवाला देते हुए बताया कि क्रेमलिन अमेरिका के साथ आर्थिक साझेदारी बढ़ाने पर विचार कर रहा है और मॉस्को अमेरिकी डॉलर में कारोबार के लिए तैयार हो सकता है. अगर ऐसा होता है तो यह ब्रिक्स देशों की ‘डि-डॉलराइजेशन’ रणनीति के लिए झटका माना जाएगा.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

अब तक ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार में डॉलर के विकल्प के तौर पर स्थानीय मुद्राओं या सोने की भूमिका बढ़ाने की चर्चा थी. लेकिन रूस की संभावित डॉलर वापसी से यह धारणा कमजोर पड़ी है, जिसका असर सोने की तेज रफ्तार कीमतों पर पड़ा है. इसके अलावा, अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों और ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता भी सोने पर दबाव बना रही है.

अगर अमेरिकी फेडरल रिजर्व दरों में कटौती रोकता है या सख्त रुख बनाए रखता है, तो डॉलर मजबूत हो सकता है और मजबूत डॉलर आमतौर पर सोने की कीमतों के लिए नकारात्मक माना जाता है. कुल मिलाकर, वैश्विक भू-राजनीतिक संकेतों, डॉलर की मजबूती और ब्याज दरों की अनिश्चितता ने सोने की हालिया तेज गिरावट में अहम भूमिका निभाई है.

