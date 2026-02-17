कौन है राजपाल यादव को 5 करोड़ रुपये का लोन देने वाले बिजनेसमैन माधव गोपाल अग्रवाल?

Madhav Gopal Agrawal:बॉलीवुड अभिनेता Rajpal Yadav को 9 करोड़ रुपये के लोन मामले में Delhi High Court से अंतरिम जमानत मिल गई है. इससे पहले 12 फरवरी को अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन 16 फरवरी की सुनवाई में उन्हें राहत दी गई. इसके बाद वे शुक्रवार को अंतरिम जमानत पर रिहा हो रहे हैं. इस मामले में व्यवसायी माधव गोपाल अग्रवाल ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है.

कौन है व्यवसायी माधव गोपाल अग्रवाल?

उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी मुलाकात राजपाल यादव से सांसद मिथिलेश कुमार कथारिया के माध्यम से हुई थी. अग्रवाल के अनुसार, उस समय राजपाल यादव ने कहा था कि फिल्म Bhool Bhulaiyaa लगभग पूरी हो चुकी है और यदि तुरंत पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो परियोजना प्रभावित हो जाएगी. इसके बाद उन्होंने कथित तौर पर कहीं और से धन जुटाकर 5 करोड़ रुपये उधार दिए.

माधव गोपाल अग्रवाल दिल्ली स्थित Murli Projects Private Limited के निदेशक बताए जाते हैं. आरोप है कि राजपाल यादव ने अपनी फिल्म Ata Pata Laapata के निर्माण के लिए इस कंपनी से 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था. फिल्म का बजट लगभग 11 करोड़ रुपये बताया गया था.

कैसे दिवालिया हुए राजपाल?

हालांकि, 2012 में रिलीज होने के बाद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह असफल रही और महज लगभग 37 लाख रुपये की कमाई कर सकी. यहीं से वित्तीय विवाद की शुरुआत हुई. अग्रवाल का आरोप है कि राजपाल यादव ने उनसे कर्ज लिया था और बाद में भुगतान के लिए दिया गया चेक बाउंस हो गया.

दूसरी ओर, राजपाल यादव का दावा रहा है कि यह रकम निवेश के रूप में दी गई थी और व्यवसायी अपने पोते को फिल्म में लीड अभिनेता के रूप में लॉन्च करना चाहते थे. फिलहाल मामला न्यायिक प्रक्रिया में है और आगे की सुनवाई में ही तय होगा कि विवादित रकम कर्ज थी या निवेश.

