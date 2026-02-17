हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसकौन है राजपाल यादव को 5 करोड़ रुपये का लोन देने वाले बिजनेसमैन माधव गोपाल अग्रवाल?

कौन है राजपाल यादव को 5 करोड़ रुपये का लोन देने वाले बिजनेसमैन माधव गोपाल अग्रवाल?

Madhav Gopal Agrawal:12 फरवरी को अदालत ने राजपाल यादव को जमानत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन 16 फरवरी की सुनवाई में उन्हें राहत दी गई. इसके बाद वे शुक्रवार को अंतरिम जमानत पर रिहा हो रहे हैं.

By : राजेश कुमार | Updated at : 17 Feb 2026 04:30 PM (IST)
Preferred Sources

Madhav Gopal Agrawal:बॉलीवुड अभिनेता Rajpal Yadav को 9 करोड़ रुपये के लोन मामले में Delhi High Court से अंतरिम जमानत मिल गई है. इससे पहले 12 फरवरी को अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन 16 फरवरी की सुनवाई में उन्हें राहत दी गई. इसके बाद वे शुक्रवार को अंतरिम जमानत पर रिहा हो रहे हैं. इस मामले में व्यवसायी माधव गोपाल अग्रवाल ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है.

कौन है व्यवसायी माधव गोपाल अग्रवाल?

उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी मुलाकात राजपाल यादव से सांसद मिथिलेश कुमार कथारिया के माध्यम से हुई थी. अग्रवाल के अनुसार, उस समय राजपाल यादव ने कहा था कि फिल्म Bhool Bhulaiyaa लगभग पूरी हो चुकी है और यदि तुरंत पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो परियोजना प्रभावित हो जाएगी. इसके बाद उन्होंने कथित तौर पर कहीं और से धन जुटाकर 5 करोड़ रुपये उधार दिए.

माधव गोपाल अग्रवाल दिल्ली स्थित Murli Projects Private Limited के निदेशक बताए जाते हैं. आरोप है कि राजपाल यादव ने अपनी फिल्म Ata Pata Laapata के निर्माण के लिए इस कंपनी से 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था. फिल्म का बजट लगभग 11 करोड़ रुपये बताया गया था.

कैसे दिवालिया हुए राजपाल?

हालांकि, 2012 में रिलीज होने के बाद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह असफल रही और महज लगभग 37 लाख रुपये की कमाई कर सकी. यहीं से वित्तीय विवाद की शुरुआत हुई. अग्रवाल का आरोप है कि राजपाल यादव ने उनसे कर्ज लिया था और बाद में भुगतान के लिए दिया गया चेक बाउंस हो गया.

दूसरी ओर, राजपाल यादव का दावा रहा है कि यह रकम निवेश के रूप में दी गई थी और व्यवसायी अपने पोते को फिल्म में लीड अभिनेता के रूप में लॉन्च करना चाहते थे. फिलहाल मामला न्यायिक प्रक्रिया में है और आगे की सुनवाई में ही तय होगा कि विवादित रकम कर्ज थी या निवेश.

ये भी पढ़ें: ट्रंप को दिखाया ठेंगा! धमकी के बावजूद इस देश ने और बढ़ाई रिकॉर्ड स्तर पर रूस से कच्चे तेल की खरीद

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
Read
Published at : 17 Feb 2026 04:27 PM (IST)
Tags :
Madhav Gopal Agarwal Madhav Gopal Agarwal News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
कौन है राजपाल यादव को 5 करोड़ रुपये का लोन देने वाले बिजनेसमैन माधव गोपाल अग्रवाल?
कौन है राजपाल यादव को 5 करोड़ रुपये का लोन देने वाले बिजनेसमैन माधव गोपाल अग्रवाल?
बिजनेस
दुनिया का सबसे महंगा परफ्यूम; दाम सुन उड़ जाएंगे होश, 11 करोड़ से ज्यादा में आती है एक बोतल
दुनिया का सबसे महंगा परफ्यूम; दाम सुन उड़ जाएंगे होश, 11 करोड़ से ज्यादा में आती है एक बोतल
बिजनेस
दूसरी बार ED समन की अनदेखी! मनीलांड्रिंग केस में एजेंसी के सामने फिर पेश नहीं हुईं टीना अंबानी
दूसरी बार ED समन की अनदेखी! मनीलांड्रिंग केस में एजेंसी के सामने फिर पेश नहीं हुईं टीना अंबानी
बिजनेस
ट्रंप को ठेंगा! भारत ने पीछे खींचे कदम तो धमकी के बावजूद इस देश ने और बढ़ाई रूस से कच्चे तेल की खरीद
ट्रंप को ठेंगा! भारत ने पीछे खींचे कदम तो धमकी के बावजूद इस देश ने और बढ़ाई रूस से कच्चे तेल की खरीद
Advertisement

वीडियोज

T20 World Cup: मैच के बाद मुनीर भड़के, फैंस का दर्द और गुस्सा वायरल! |ABPLIVE
Seher Hone Ko Hai: सहर ने दसवीं की परीक्षा के किये सुसराल से लगाई दौड़, माहिद को आया गुस्सा
ICU में सलीम खान, पिता को देखने लीलावती हॉस्पिटल पहुंचे सलमान खान
SOLAR ECLIPSE से सावधान! शरीर में ये दिक्कत हो सकती है! | ABPLIVE
Bihar News: नितीश सरकार के इस बड़े फैसले से क्या होगा महिलाओं का लाभ? |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
हेट स्पीच मामले में याचिका दाखिल करने वाले से सुप्रीम कोर्ट बोला- आपने कुछ नेताओं को ही निशाना बनाया
हेट स्पीच मामले में याचिका दाखिल करने वाले से सुप्रीम कोर्ट बोला- आपने कुछ नेताओं को ही निशाना बनाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा- 'अगर आपको विरोध करना है तो...'
कांग्रेस के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा- 'अगर आपको विरोध करना है तो...'
क्रिकेट
'इमरान खान को जेल में सही इलाज...', गावस्कर, कपिल देव समेत 14 पूर्व कप्तानों ने पाकिस्तान सरकार को लिखी चिट्ठी
'इमरान खान को जेल में सही इलाज...', गावस्कर, कपिल देव समेत 14 पूर्व कप्तानों ने पाकिस्तान सरकार को लिखी चिट्ठी
बॉलीवुड
जब रेखा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड अरुणा ईरानी को दिया था धोखा! फिल्म से करा दिया था रिप्लेस, हैरान कर देगी वजह
जब रेखा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड अरुणा ईरानी को दिया था धोखा! फिल्म से करा दिया था रिप्लेस
इंडिया
Karnataka High Court: राहुल गांधी को बड़ी राहत! कर्नाटक हाईकोर्ट ने मानहानि शिकायत की खारिज, जानें क्या था पूरा मामला
राहुल गांधी को बड़ी राहत! कर्नाटक हाईकोर्ट ने मानहानि शिकायत की खारिज, जानें क्या था पूरा मामला
इंडिया
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
हेल्थ
Earphone Side Effects: हेडफोन लगाते हैं तो हो जाइए सावधान, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से हो सकती है ये बीमारी
हेडफोन लगाते हैं तो हो जाइए सावधान, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से हो सकती है ये बीमारी
ट्रेंडिंग
इधर नेताजी पलटे उधर काजू बादाम पर टूट पड़े पार्टी के कार्यकर्ता, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
इधर नेताजी पलटे उधर काजू बादाम पर टूट पड़े पार्टी के कार्यकर्ता, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget