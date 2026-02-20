आखिर कब एरियर के साथ बढ़कर आएगी सैलरी? आठवें वेतन आयोग पर क्या है नया अपडेट

8th Pay Commission: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का बेसब्री से इंतजार है. लोगों के मन में बड़ा सवाल है कि आठवां वेतन आयोग कब से लागू होगा, एरियर कब से मिलेगा वगैरह. सरकार ने नवंबर 2025 में 8th Pay Commission के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को पहले ही मंजूरी दे दी है. 18 महीने के भीतर आयोग केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा.

आयोग की अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं. फिलहाल आठवां वेतन आयोग कब से लागू होगा इस बारे में पुख्ता रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता. सरकार ने अभी इसे लागू करने की कोई तारीख तय नहीं की है. हालांकि, ऐसा बताया जा रहा है कि आयोग दिसंबर 2026 तक एक अंतरिम रिपोर्ट पेश कर सकता है, जबकि फाइनल रिपोर्ट 2027 तक आने की उम्मीद है.

कब तक मिलेगा एरियर?

मान लेते अगर रिपोर्ट 18 महीने के अंदर जमा कर भी दी जाती है, तो भी इसे लागू करने में ज्यादा वक्त लग सकता है. हालांकि, जब भी सरकार सिफारिशों को मंजूरी देगी, तो एरियर 1 जनवरी, 2026 से कैलकुलेट होने की संभावना है.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, GenZCFO के फाउंडर CA मनीष मिश्रा ने बताया, "एरियर 1 जनवरी 2026 से कैलकुलेट होने की संभावना है, जो 7वें पे कमीशन की आखिरी तारीख तय की गई है, भले ही पेमेंट कमीशन की सिफारिशें मंज़ूर होने के बाद ही किया जाए."

कितनी बढ़कर आएगी सैलरी?

आठवें वेतन आयोग के तहत सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी इस बारे में भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता. छठे वेतन आयोग में लगभग 40 परसेंट की औसत बढ़ोतरी हुई थी. 7वें वेतन आयोग के तहत 2.57 का एक समान फिटमेंट फैक्टर तय किया गया और सैलरी में औसत 20–35 परसेंट की बढ़ोतरी हुई. 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी में 20 से 35 परसेंट तक की बढ़ोतरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है.

फिटमेंट फैक्टर 2.4 से 3.0 के हिसाब से न्यूनतम बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये से बढ़कर करीब 30 से 32 हजार रुपये तक पहुंच सकती है. वहीं, अगर 3.25 फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया, तो यही 18 हजार की सैलरी बढ़कर 58,500 रुपये तक पहुंच जाएगी. ज्यादातर कर्मचारी प्रतिनिधि 3.25 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें:

8th Pay Commission Updates: केन्द्रीय कर्मचारी सावधान! आठवें वेतन आयोग को लेकर आ गया ये बड़ा व्हाट्सएप स्कैम