हिंदी न्यूज़बिजनेस8th Pay Commission: क्या इस बार सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में होने जा रही 35 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी?

8th Pay Commission: क्या इस बार सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में होने जा रही 35 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी?

माना जा रहा है कि इस बार वेतन वृद्धि पिछले वेतन आयोग की तुलना में कुछ अधिक हो सकती है, हालांकि इसका अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी पर ही निर्भर करेगा.

By : राजेश कुमार | Updated at : 23 Dec 2025 02:19 PM (IST)
8th Pay Commission: इस महीने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 को सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, ऐसे में देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी अब आठवें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. कर्मचारियों के मन में यह सवाल लगातार उठ रहे हैं कि नया वेतन आयोग कब लागू होगा, इसकी प्रक्रिया क्या होगी और उनकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.

सरकार ने इस दिशा में पहला अहम कदम उठाते हुए अक्टूबर में केंद्रीय कैबिनेट के जरिए आठवें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है. इसके बाद नवंबर 2025 से आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है, जिसके दौरान वेतन संरचना, फिटमेंट फैक्टर, भत्तों में संशोधन और अन्य वित्तीय पहलुओं पर गहन अध्ययन किया जाएगा.

कब लागू होगा आठवां वेतन आयोग

हालांकि आधिकारिक तौर पर यह उम्मीद जताई जा रही है कि आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, लेकिन वास्तविक रूप से कर्मचारियों के खातों में बढ़ी हुई सैलरी आने में कुछ और समय लग सकता है. आर्थिक मामलों के जानकारों के अनुसार, संशोधित वेतन का भुगतान संभवतः 2026 के अंत या फिर वित्त वर्ष 2026-27 से पहले शुरू होना मुश्किल दिखता है.

ऐसा पहली बार नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले भी कई वेतन आयोगों की सिफारिशें लागू होने में देरी देखी गई है. यदि देरी होती है, तो सरकार आमतौर पर 1 जनवरी 2026 को आधार मानते हुए एरियर का भुगतान कर सकती है.

 कितना बढ़ जाएगा पैसा?

जहां तक सैलरी बढ़ोतरी की बात है, तो यह पूरी तरह फिटमेंट फैक्टर, मूल वेतन में संशोधन और भत्तों के पुनर्गठन पर निर्भर करेगी. माना जा रहा है कि इस बार वेतन वृद्धि पिछले वेतन आयोग की तुलना में कुछ अधिक हो सकती है, हालांकि इसका अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी पर ही निर्भर करेगा.

कुल मिलाकर, आठवां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है, लेकिन इसके वास्तविक लाभ मिलने के लिए उन्हें अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है.

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
Read
Published at : 23 Dec 2025 02:18 PM (IST)
Tags :
8th Pay Commission Eighth Pay Commission
