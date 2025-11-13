हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
हिंदी न्यूज़बिजनेसअपने उत्पादों से कैसे दुनिया में भारतीय संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ा रहा है पतंजलि? जानिए

अपने उत्पादों से कैसे दुनिया में भारतीय संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ा रहा है पतंजलि? जानिए

पतंजलि का दावा है कि कंपनी योग और आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर स्थापित कर रही है. कंपनी 'स्वदेशी' और 'आत्मनिर्भर भारत' के संदेश को फैला रही है, जिससे निर्यात में वृद्धि हुई है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 13 Nov 2025 09:55 AM (IST)
Preferred Sources

पतंजलि का कहना है कि भारतीय संस्कृति के प्रतीक योग और आयुर्वेद को वैश्विक मंच पर स्थापित करने में आयुर्वेद का योगदान अद्वितीय है. पतंजलि न केवल स्वास्थ्य उत्पादों के माध्यम से बल्कि सांस्कृतिक जागरण के जरिए भारतीय मूल्यों जैसे आध्यात्मिकता, स्वावलंबन और प्राकृतिक चिकित्सा को दुनिया भर में फैला रही है. पतंजलि का दावा है कि कंपनी 'स्वदेशी' और 'आत्मनिर्भर भारत' के संदेश को उत्पादों से जोड़कर एक क्रांति ला रही है.

पतंजलि ने बताया, ''कंपनी की अनूठी भूमिका इसकी बहुआयामी रणनीति में निहित है. एक ओर यह प्राचीन आयुर्वेदिक परंपराओं को पुनर्जीवित कर रही है, जहां हर्बल उत्पाद जैसे दंतकांति, दिव्य फार्मेसी की दवाएं और योगिक चिकित्सा लोगों को समग्र स्वास्थ्य की ओर ले जा रही हैं. दूसरी ओर स्वामी रामदेव के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जैसे वैश्विक आयोजन योग को आध्यात्मिक विरासत के रूप में स्थापित कर रहे हैं. पतंजलि गुरुकुलम जैसी पहलें प्राचीन ज्ञान को संरक्षित करने के साथ-साथ सनातन धर्म के संदेश को विश्व स्तर पर पहुंचा रही हैं.''

यूरोप-एशियाई देशों में उपलब्ध हैं हमारे उत्पाद- पतंजलि

पतंजलि का दावा है, ''वैश्विक पहुंच की बात करें तो पतंजलि के उत्पाद अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशियाई देशों में उपलब्ध हैं, जहां प्रवासी भारतीयों के अलावा पश्चिमी उपभोक्ता भी आयुर्वेद की ओर रुख कर रहे हैं.'' कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में निर्यात 30% बढ़ा है. पतंजलि का कहना है कि स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के साथ-साथ हमारे उत्पाद विदेशी निर्भरता कम कर रहे हैं.''

लाभ कमाने के साथ-साथ सामाजिक सेवा पर जोर- पतंजलि

पतंजलि का कहना है, ''हम लाभ कमाने के साथ-साथ सामाजिक सेवा पर जोर देते हैं. मुफ्त योग शिविर, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र और सांस्कृतिक उत्सवों के जरिए संस्था भारतीय मूल्यों को जीवंत बनाती है. उदाहरणस्वरूप, न्यूयॉर्क और लंदन में पतंजलि के योग केंद्र हजारों लोगों को 'स्वास्थ्य ही धन है' का मंत्र सिखा रहे हैं. यह भूमिका न केवल आर्थिक लचीलापन प्रदान करती है बल्कि पश्चिमी संस्कृति के बीच भारतीय परंपराओं को पुनर्स्थापित कर रही है.''

भारतीय मूल्यों को और मजबूत करेगी कंपनी- पतंजलि

विशेषज्ञों का मानना है कि पतंजलि ने आयुर्वेद को 'सॉफ्ट पावर' के रूप में स्थापित किया है, जो वैश्विक महामारी के बाद स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुआ. हालांकि चुनौतियां बनी हुई हैं, जैसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा और नियामक बाधाएं, लेकिन पतंजलि का संकल्प अटल है. आने वाले सालों में यह भारतीय मूल्यों को और मजबूत करेगी, जहां योग और आयुर्वेद न केवल स्वास्थ्य का साधन होंगे बल्कि सांस्कृतिक पुल भी होंगे.

Published at : 13 Nov 2025 09:55 AM (IST)
Tags :
Baba Ramdev Acharya Balkrishna PATANJALI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर कार्डियोलॉजी से कश्मीर का डॉक्टर आरिफ हिरासत में, धमाके के दिन भी डॉ शाहीन के संपर्क में था
कानपुर कार्डियोलॉजी से कश्मीर का डॉक्टर आरिफ हिरासत में, धमाके के दिन भी डॉ शाहीन से था संपर्क
इंडिया
Delhi Bomb Blast: लाल किला बम धमाके में बड़ा खुलासा! तीन कारों से होना था बड़ा आतंकी हमला, लिस्ट में थे ये शहर
लाल किला बम धमाके में बड़ा खुलासा! तीन कारों से होना था बड़ा आतंकी हमला, लिस्ट में थे ये शहर
क्रिकेट
नितीश कुमार रेड्डी भारतीय टेस्ट टीम से रिलीज, ध्रुव जुरेल कोलकाता टेस्ट में बतौर बल्लेबाज खेलेंगे
नितीश कुमार रेड्डी भारतीय टेस्ट टीम से रिलीज, ध्रुव जुरेल कोलकाता टेस्ट में बतौर बल्लेबाज खेलेंगे
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: फिर Nitish Kumar...या अबकी बार Tejashwi सरकार?
Bihar Exit Poll 2025: अनुमान से अलग आएगा वोट परिणाम?
14 साल बाद आतंकी हमला
Red Fort Blast: दिल्ली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड उमर जिंदा है या धमाके में मर गया?
Bihar Exit Poll: बिहार में एग्जिट पोल का रियलिटी चेक | Janhit With Chitra | Tejashwi | Nitish
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर कार्डियोलॉजी से कश्मीर का डॉक्टर आरिफ हिरासत में, धमाके के दिन भी डॉ शाहीन के संपर्क में था
कानपुर कार्डियोलॉजी से कश्मीर का डॉक्टर आरिफ हिरासत में, धमाके के दिन भी डॉ शाहीन से था संपर्क
इंडिया
Delhi Bomb Blast: लाल किला बम धमाके में बड़ा खुलासा! तीन कारों से होना था बड़ा आतंकी हमला, लिस्ट में थे ये शहर
लाल किला बम धमाके में बड़ा खुलासा! तीन कारों से होना था बड़ा आतंकी हमला, लिस्ट में थे ये शहर
क्रिकेट
नितीश कुमार रेड्डी भारतीय टेस्ट टीम से रिलीज, ध्रुव जुरेल कोलकाता टेस्ट में बतौर बल्लेबाज खेलेंगे
नितीश कुमार रेड्डी भारतीय टेस्ट टीम से रिलीज, ध्रुव जुरेल कोलकाता टेस्ट में बतौर बल्लेबाज खेलेंगे
टेलीविजन
पहाड़ी टोपी-हैवी साड़ी और चेहरे का नूर, टीवी की नायरा का गॉर्जियस अंदाज
पहाड़ी टोपी-हैवी साड़ी और चेहरे का नूर, टीवी की नायरा का गॉर्जियस अंदाज
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
दुनिया के इस शहर में नॉनवेज पूरी तरह बैन, नियम तोड़ने पर मिलती है यह सजा
दुनिया के इस शहर में नॉनवेज पूरी तरह बैन, नियम तोड़ने पर मिलती है यह सजा
यूटिलिटी
सर्दियों में बिजली बिल की चिंता खत्म, घर में लगवाएं ये चीज, खूब पैसे बचेंगे
सर्दियों में बिजली बिल की चिंता खत्म, घर में लगवाएं ये चीज, खूब पैसे बचेंगे
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
Embed widget