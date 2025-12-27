31 दिसंबर को खत्म होगा एक ऐतिहासिक दौर, वॉरेन बफे लेंगे रिटायरमेंट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Warren Buffett Retirement: दुनिया के प्रसिद्ध अमेरिकी निवेशक और व्यापारी वॉरेन बफे 31 दिसंबर 2025 को बर्कशायर हैथवे के सीईओ के पद से रिटायर हो रहे हैं. वॉरेन बफे ने पिछले 6 दशकों तक कंपनी की कमान संभाली है. उनके रिटायरमेंट के बाद कंपनी की कमान वाइस प्रेसिडेंट ग्रेग एबल के हाथों में आने वाली है.

वे 1 जनवरी, 2026 से कंपनी के सीईओ पद की भूमिका निभाएंगे और अगले साल आने वाली शेयरहोल्डर्स की मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे. वॉरेन बफे अपनी सादगी और निवेश फैसलों को लेकर पूरी दुनिया में जाने जाते हैं. आइए जानते हैं, वॉरेन बफे की विरासत के बारे में...

वॉरेन बफे के निवेश चुनाव का तरीका

वॉरेन बफे ने लंबे समय से निवेशकों को सलाह दी है कि, अच्छी कंपनियों की पहचान करो और धैर्य रखो. उनका मानना है कि ऐसी कंपनियों में निवेश करना चाहिए जो अच्छी और कम वैल्यूड वाली हो. जिनकी टीम मजूबत होनी चाहिए.

इसके बाद कंपनी को अपना काम करने देना चाहिए. उनका मानना है कि, कंपनी में दखल नहीं देनी चाहिए. बस सही बिजनेस का चुनाव करना चाहिए और इसे समय देना चाहिए.

वॉरेन बफे का सक्सेस फॉर्मूला

वॉरेन बफे का कहना है कि जिंदगी में वही काम करना चाहिए जिसमें हर दिन खुशी मिले. उन्होंने बताया कि 13 साल की उम्र में अखबार बांटने से लेकर आज तक, उन्हें अपने काम में हमेशा मजा आया है. बफे के मुताबिक, यह सोच गलत है कि खुशी भविष्य में पैसा या सफलता मिलने के बाद आएगी. असली आनंद तो आज जो कर रहे हैं उसी में होना चाहिए.

उन्होंने कहा कि, वे हमेशा से ऐसा ही करते आए हैं. वॉरेन बफे ने पिछले दिनों अपनी कंपनी के करीब 1.3 बिलियन डॉलर के शेयर फाउंडेशनों को दान कर दिया हैं. उनका मानना है कि पैसा और ताकत असली सफलता नहीं होती है. दयालुता मुफ्त होती है पर यह अनमोल है.

