Year Ender 2025: न फंड मिला, न सहारा! 2025 में बंद हुए भारत के ये बड़े स्टार्टअप्स
Year Ender 2025: साल 2025 स्टार्टअप्स के लिए उतार-चढ़ाव भरा रहा. जहां एक तरफ कई कंपनियों ने शुरुआत की तो, वहीं दूसरी ओर कुछ पुराने और जाने-माने स्टार्टअप्स को अपना सफर रोकना पड़ा. बदलते बाजार और फंड जुटाने में नाकामी के कारण इन स्टार्टअप्स को अपना ऑपरेशन बंद करना पड़ा.
निवेश जुटाने की कोशिश लंबी चली, लेकिन जब पूंजी नहीं मिली तो आखिरकार ये स्टार्टअप बंद हो गए. आइए जानते हैं, 2025 में कौन-कौन से बड़े स्टार्टअप्स बंद हुए....
1. Hike
Hike की शुरुआत बेहद शानदार रही थी. इसे WhatsApp और टेलीग्राम जैसे ग्लोबल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को टक्कर देने वाला बताया गया था. Hike की शुरुआत 2012 में भारती मित्तल के बेटे केविन मित्तल ने की थी.
लॉन्च होने के शुरुआती 4 साल में ही कंपनी को टाइगर ग्लोबल, सॉफ्टबैंक और टेनसेंट जैसी वेंचर कैपिटल फर्म्स से 25 करोड़ डॉलर का फंड मिला था. हालांकि, साल 2021 में कॉम्पिटीशन के कारण कंपनी की मैसेजिंग सर्विस बंद हो गई. इसके बाद कंपनी ने मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म पर फोकस किया. सितंबर 2025 में सरकार के द्वारा रियल मनी गेमिंग ऐप्स पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने के बाद कंपनी ने अपना ऑपरेशंस बंद कर दिया है.
2. Dunzo
डंजो भारत में हाइपरलोकल डिलीवरी सेगमेंट में शुरुआती कंपनियों में से एक रही है. साल 2022 में कंपनी ने रिलायंस रिटेल से 24 करोड़ डॉलर की बड़ी फंडिंग जुटाई थी. हालांकि, समय के साथ बाजार में कई दूसरे खिलाड़ी आए.
जेप्टो, स्विगी इंस्टामार्ट और ब्लिंकइट जैसे खिलाड़ियों के आने से डंजो की पकड़ बाजार में कमजोर हो गई. 2025 में कंपनी का सफर समाप्त हो गया.
3. Otipy
Otipy की शुरुआत साल 2020 में लॉकडाउन के दौरान हुई थी. यह एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड ग्रोसरी डिलीवरी सर्विस देने वाली कंपनी थी. फंड की कमी होने के कारण साल 2025 में यह स्टार्टअप बंद हो गया.
4. BluSmart
ब्लूस्मार्ट की शुरुआत 2019 में हुई थी, यह ओला उबर की तरह कैब सर्विस देने वाली कंपनी थी. कंपनी की ओर से ईवी और सैलरी बेस्ड ड्राइवर सर्विस का वादा किया गया था. हालांकि, वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप के कारण कंपनी को नुकसान हुआ. इस साल कंपनी की ऑपरेशंस को बंद कर दिया गया.
