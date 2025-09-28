ट्रंप के टैरिफ से भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को लगेगा झटका, रिपोर्ट में चौंकानेवाला खुलासा

US tariff on India: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत का टैरिफ लगा रखा था. फिर हाल ही में उन्होंने दवाओं के आयात पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन के इन फैसलों का भारत के आर्थिक ग्रोथ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है.

क्रिसिल इंटेलिजेंस की सिंतबर की रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि अमेरिका के हाई टैरिफ से देश की आर्थिक वृद्धि को बड़ा खतरा हो सकता हैं. क्रिसिल ने यह भी बताया है कि इससे भारतीय वस्तुओं के निर्यात और निवेश पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा. हालांकि, महंगाई में आई नरमी और ब्याज दरों में की गई कटौती से घरेलू सामान की खपत बढ़ी है, जिससे आर्थिक वृद्धि को समर्थन मिलने की पूरी उम्मीद है.

वित्तीय वर्ष 25-26 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पिछले वर्ष की तुलना में आगे रही. पिछले वर्ष इस अवधि में जहां जीडीपी 7.4 प्रतिशत थी, वहीं इस साल यह 7.8 प्रतिशत है. नॉमिनल जीडीपी में वृद्धि घटकर 8.8 प्रतिशत हो गई, जो पिछले वर्ष इस अवधि में 10.8 प्रतिशत थी.

महंगाई पर क्या होगा असर?

क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि चालू वित्तीय वर्ष में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक(सीपीआई) के आधार पर महंगाई 4.6 प्रतिशत से घटकर 3.5 प्रतिशत हो सकती है. कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और वैश्विक स्तर पर गैर-खाद्य मुद्रास्फीति पर भी अंकुश लगने की भी उम्मीद जताई है.

रिपोर्ट के मुताबिक, कृषि क्षेत्र की ग्रोथ अच्छी रही है, जिससे खाद्य महंगाई नियंत्रित रह सकती है. हालांकि, कुछ क्षेत्रों में भारी बरसात के कारण फसलों को नुकसान हुआ है, लेकन नुकसान कितना बड़ा है, इसका आकलन अभी किया नहीं गया है. साथ ही इस साल जून तक आरबीआई ने रेपो दरों में 100 आधार अंक की कटौती की है. अब इन कटौतियों के बाजार पर सकारात्मक प्रभाव का इंतजार है.

अमेरिका से जारी है ट्रेड वार्ता

इन सभी के बीच भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड को लेकर बातचीत फिर से शुरू हुई है. इस महीने अमेरिकी पदाधिकारी भारत दौरे पर आए थे] जिसके बाद भारत ने भी अपनी टीम अमेरिका भेजी है. टीम का नेतृत्व कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल कर रहे हैं. अभी तक बातचीत को सकारात्मक बताया जा रहा है, अगर दोनों देशों के बीच बात जल्दी बन जाती है, तो इसका भारतीय इकोनॉमी पर पॉजिटीव इंपेक्ट रहेगा.

यह भी पढ़ें : गलत जानकारी देकर निकालते है PF से पैसा? जानें EPFO किन लोगों से वसूलेगी पूरी राशि?