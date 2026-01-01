हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिजनेस

2.65 लाख करोड़ का होगा खेल! Reliance jio से लेकर Flipkart तक... IPO की कतार में कई बड़ी कंपनियां

IPOs in 2026: 2026 में फाइनेंशियल सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर गुड्स, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स की कई बड़ी और अलग-अलग तरह की कंपनियां मार्केट से फंड जुटाने के लिए तैयार हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 01 Jan 2026 10:49 AM (IST)
Preferred Sources

IPOs in 2026: भारत के प्राइमरी मार्केट में साल 2025 में गजब की हलचल देखने को मिली. इस दौरान103 भारतीय कंपनियों ने मेनबोर्ड IPO के जरिए 1,75,901 करोड़ रुपये जुटाए, जो इससे एक साल पहले 91 IPO द्वारा जुटाए गए 1,59,784 करोड़ रुपये से 10 परसेंट ज्यादा है. इस साल भी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) की रफ्तार इसी क्रम में जारी रहने की उम्मीद है.

एक रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2026 में फाइनेंशियल सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर गुड्स, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स की कई बड़ी और अलग-अलग तरह की कंपनियां मार्केट से फंड जुटाने के लिए तैयार हैं, जिससे टोटल फंडरेजिंग लगभग 2.65 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया जा रहा है. 

1.40 लाख करोड़ के IPO को अप्रूवल का इंतजार

मार्केट डेटा प्रोवाइडर PRIME डेटाबेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2026 के लिए पाइपलाइन में एक से बढ़कर एक कंपनियों के आईपीओ लॉन्च होंगे. लगभग 1.40 लाख करोड़ रुपये के IPO को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) से अप्रूवल का इंतजार है, जबकि 1.25 लाख करोड़ रुपये के अन्य IPO को पहले ही रेगुलेटर से अप्रूवल मिल चुका है और वे एक्सचेंज पर अपनी शुरुआत करने का इंतजार कर रहे हैं.

कतार में कई बड़ी कंपनियां भी

आपको बता दें कि इस साल आईपीओ के लिए कतार में लगीं 202 कंपनियों में से केवल सात नई-एज टेक्नोलॉजी फर्म लगभग 22,500 करोड़ रुपये जुटाने का प्लान लेकर चल रही हैं. इनमें जोमैटो की पेरेंट कंपनी Eternal, Nykaa को ऑपरेट करने वाली FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स और Paytm की पेरेंट कंपनी One 97 कम्युनिकेशंस शामिल हैं.

इनके अलावा, Reliance Jio, Flipkart, boAt, Hero FinCorp, OYO जैसी बड़ी कंपनियां भी आईपीओ लाने की तैयारी में जुटी हुई हैं. आईपीओ की इस भीड़ में एक्सपर्ट्स निवेशकों को सेलेक्टिव रहने की सलाह देते हैं और बिजनेस के फंडामेंटल्स, प्रॉफिटेबिलिटी के तरीकों और वैल्यूएशन डिसिप्लिन पर फोकस करने को कहते हैं.

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 01 Jan 2026 10:49 AM (IST)
Flipkart IPO Reliance Jio IPO Upcoming IPOs IPOs In 2026
