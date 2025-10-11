पाकिस्तान में सोना खरीदी के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ता? रेट जान कर चौंक जाएंगे आप!

India vs Pakistan Gold Price: सोने की कीमतों में लगातार तेजी देखी जा रही है. भारतीय सर्राफा मार्केट में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,24,260 (प्रति 10 ग्राम) रुपए की दर से बिक रहा है. वहीं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में तो सोने की कीमतों ने रिकॉड तोड़ दिया है. गुड रिटर्न के अनुसार, 11 अक्टूबर को पाकिस्तान में 24 कैरेट सोने की कीमत 3,69,084 (प्रति 10 ग्राम) पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गई है. हालांकि इसमें पिछले दिन के मुकाबले 2658 पाकिस्तानी रुपए की गिरावट दर्ज की गई है.

पाकिस्तान में सोने के भाव भारत की तुलना में लगभग 3 गुना ज्यादा है. यानि कि आप पाकिस्तान में सोना खरीदते हैं तो, आपको तीन गुना पैसा का भुगतान करना होगा. आज की इस खबर में जानें कि अगर आप पाकिस्तान में सोने की खरीदारी करते तो आपको कितना पैसा चुकाना पड़ता.

पाकिस्तान में सोने का भाव

24 कैरेट - 3,69,084 पाकिस्तानी रुपया (प्रति 10 ग्राम)

22 कैरेट - 3,38,327 पाकिस्तानी रुपया (प्रति 10 ग्राम)

18 कैरेट - 2,76,813 पाकिस्तानी रुपया (प्रति 10 ग्राम)

पाकिस्तान में सोने के दाम क्यों बढ़ रहे हैं?

पाकिस्तान में सोने की कीमतों में भारी उछाल के पीछे बहुत से कारण हैं. पाकिस्तानी रुपया में लगातार गिरावट हो रही है. साथ ही देश में महंगाई दर आसमान पर पहुंच गई है. डॉलर की तुलना में पाकिस्तानी रुपए का हाल खराब है. वैश्विक स्तर पर सोने के व्यापार के लिए डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में पाकिस्तानी रुपए में ज्यादा पैसों का भुगतान करना पड़ रहा है. जिसके कारण पाकिस्तानी मार्केट में सोना आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर हो गया है.

भारत के साथ-साथ पाकिस्तान में भी शादी-विवाह का सीजन शुरु हो गया है. ऐसे में आम पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सोने के गहने खरीदना एक सपना हो गया है. साथ ही पाकिस्तान में पेट्रोल, डीजल और खाने पीने की चीजों की कीमतों में भी भारी उछाल देखी जा रही है.

