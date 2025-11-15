Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Apple New CEO Search: आईफोन बनाने वाली दिग्गज अमेरिकी टेक कंपनी एप्पल के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (सीईओ) की तलाश शुरु कर दी गई है. एप्पल कंपनी में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे है. फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार एप्पल सीईओ टिम कुक की जगह लेने वाले व्यक्ति की तलाश में जुट गई है.

पिछले 14 सालों से एप्पल के सीईओ का पद टिम कुक संभाल रहे हैं. टिम ने कंपनी को नई ऊचाइंयों पर पहुंचाने का काम किया है. ऐसे में नए सीईओ की तलाश इतनी आसान नहीं होने वाली है. अब सवाल है कि, नया सीईओ कौन हो सकता है?

फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में खुलासा

फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, टिम कुक अगले कुल सालों में सीईओ का पद छोड़ सकते है. इसको लेकर कंपनी सावधानीपूर्वक कदम बढ़ाना चाहती है. ताकि अचानक से किसी नए व्यक्ति को कंपनी की कमान ना सौंपनी पड़े. इन बातों को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने नए सीईओ की तलाश शुरु कर दी है.

रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है कि, कंपनी के शीर्ष अधिकारी टिम कुक के इस्तीफे और नए सीईओ को लेकर चर्चा शुरु की है. हालांकि, इसको लेकर कंपनी की ओर से अभी तक कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

क्यों शुरु हुई नए सीईओ की तलाश?

मीडिया रिपोर्ट्स में इस खोज के पीछे टिम कुक की बढ़ती उम्र को मुख्य कारण के रुप में बताया गया है. टिम कुक अभी 64 वर्ष के हैं. कंपनी उनके लंबे कार्यकाल और भविष्य में होने वाले बदलाव को लेकर सतर्क होकर कदम उठाना चाहती है.

कौन हो सकते है नए सीईओ?

एप्पल के अगले CEO के तौर पर सबसे ज्यादा चर्चा जॉन टर्नस के नाम की हो रही है. वे कंपनी में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और लंबे समय से आईफोन, आईपैड और मैक जैसे प्रोजेक्ट्स का अहम चेहरा रहे हैं. जॉन की इंजीनियरिंग में अच्छी पकड़, शांत नेतृत्व शैली और एप्पल के कामों की गहरी समझ उन्हें सीईओ रेस में आगे रख सकती है. अब देखना है कि, कंपनी किस नाम पर मुहर लगाती है.

यह भी पढ़ें: अनिल अंबानी की बढ़ सकती है मुश्किलें! ईडी ने FEMA मामले में फिर भेजा समन, जानें क्या है मामला