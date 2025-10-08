हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फटाफट कर लें नोट, गिरते बाजार में भी 3 महीनों में इन स्टॉक्स ने दिया धांसू रिटर्न; क्या आपका भी है दांव?

फटाफट कर लें नोट, गिरते बाजार में भी 3 महीनों में इन स्टॉक्स ने दिया धांसू रिटर्न; क्या आपका भी है दांव?

Stock Market: बीते कुछ महीनों से निवेशक अलर्ट मोड पर हैं क्योंकि टैरिफ से लेकर विदेशी निवेशकों की बिकवाली जैसी कई चीजें फोकस में हैं. हालांकि, कुछ स्टॉक्स गिरते बाजार में भी कमाल कर रहे हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 08 Oct 2025 07:48 AM (IST)
Preferred Sources

Stock Market: बीते कुछ महीनों से भारतीय शेयर बाजार में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. चाहें ट्रंप के टैरिफ की बात हो या विदेशी निवेशकों की बिकवाली या कंपनियों के सुस्त तिमाही के नतीजे, ऐसी कई वजहें हैं जिससे बाजार में किसी भी संभावित नुकसान से बचने के लिए निवेशक अलर्ट मोड पर हैं.

Adani Power

हालांकि, इस माहौल में भी अडानी पावर लिमिटेड के शेयर में पिछले तीन महीनों में लगभग 27 परसेंट का उछाल आया है, जो BSE पर  119.34 रुपये से बढ़कर 152 रुपये तक जा पहुंचा है. मंगलवार को अडानी पावर के शेयर मामूली गिरावटके साथ 151.45 रुपये पर बंद हुए. 2.92 लाख करोड़ रुपये मार्केट कैप वाली यह कंपनी कोल-बेस्ड थर्मल प्लांट्स और सोलर एनर्जी के जरिए पावर जनरेट करती है.

बीते 5 सितंबर को शेयरहोल्डर्स के लिए बड़ा फैसला लेते हुए 1:5 के रेशियो में शेयरों को बांटने की मंजूरी दे दी थी. यानी कि इसके एक शेयर को पांच हिस्सों में बांटा जाएगा. इससे शेयरों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन इसकी टोटल वैल्यू नहीं कम होगी. स्टॉक स्प्लिट होने से शेयर सस्ते हो जाते हैं और आम निवेशकों के लिए भी इसमें निवेश आसान हो जाता है. इस स्प्लिट के चलते अब 700 रुपये के शेयर अब 150 रुपये के लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं. 

Maruti Suzuki India Ltd

इस दौरान मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के शेयर में भी लगभग 27 परसेंट की बढ़त दर्ज की गई और यह BSE पर 12,520.95 रुपये से बढ़कर 16,004.35 रुपये पर पहुंच गया. मंगलवार को शेयर 0.50 परसेंट बढ़कर 16,084.50 रुपये पर बंद हुआ. पिछले महीने कंपनी के शेयर ने अपने 52-हफ्तों के हाई लेवल 16,438.20 रुपये को टच किया था. इस ऑटोमोबाइल कंपनी का मार्केट कैप 5.05 लाख करोड़ रुपये है. 

Eternal Ltd

इटरनल लिमिटेड के शेयर तीन महीनों में लगभग 29 परसेंट बढ़कर 258.65 रुपये से 335.05 रुपये पर पहुंच गए. मंगलवार को 0.84 परसेंट की और बढ़त के साथ 337.85 रुपये पर बंद हुए. कभी शेयर बाजार में जोमैटो के नाम से लिस्टेड यह कंपनी एक ऐसे प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करती है, जो ग्राहकों को रेस्टोरेंट पार्टनर्स और डिलीवरी पार्टनर्स से जोड़ता है. इसके जरिए लोगों को रेस्टोरेंट डिस्कवरी, फ़ूड ऑर्डरिंग, टेबल बुकिंग जैसी सुविधाएं मिलती हैं. इटरनल का मार्केट कैप 3.26 लाख करोड़ रुपये है. 

Hero MotoCorp Ltd

हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के शेयर भी बीते 3 महीनों में लगभग 30 परसेंट तक चढ़े. BSE पर इसके शेयर 4,306.75 रुपये से बढ़कर 5,581.05 रुपये हो गए हैं. मंगलवार को शेयर 0.34 परसेंट और बढ़कर 5,600 रुपये पर बंद हुए. 1984 में बनी कंपनी का मार्केट कैप 1.12 लाख करोड़ रुपये है. कंपनी दोपहिया वाहनों के साथ-साथ स्पेयर पार्ट्स बनाती और बेचती है.

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 08 Oct 2025 07:37 AM (IST)
Embed widget