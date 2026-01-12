हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आज मुनाफा कमाना है तो रखनी होगी इन स्टॉक्स पर नजर, जानें किन शेयरों से निवेशक लगा सकते हैं उम्मीद?

Stocks to watch: पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद आज निवेशकों को कुछ कंपनियों के शेयरों से उम्मीदें हैं. इनमें TCS, HCL Tech, DMart, ICICI Lombard, RIL, Lemon Tree Hotels के शेयर शामिल हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 12 Jan 2026 07:16 AM (IST)
Preferred Sources

Stocks to watch today: बीते कारोबारी हफ्ते या साल 2026 के पहले ट्रेडिंग वीक के आखिरी दिन शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखी गई. अमेरिका-वेनुजुएला संघर्ष, भारत पर 500 परसेंट टैरिफ लगाने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, रूस को आर्थिक रूप से कमजोर बनाने की अमेरिकी कोशिश जैसे ग्लोबल संकेतों के बीच शेयर बाजार में 0.50 परसेंट से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई.

एनालिस्ट्स का कहना है कि इस गिरावट ने निफ्टी में शॉर्ट-टर्म तेजी को रोक दिया है और अब इंडेक्स 25600 के लेवल के आसपास 100 DEMA के पास अपने मीडियम-टर्म सपोर्ट जोन को फिर से टेस्ट कर रहा है. आज के कारोबार में TCS, HCL Tech, DMart, ICICI Lombard, RIL, Lemon Tree Hotels जैसी कई और दूसरी कंपनियों के शेयर फोकस में रहने वाले हैं. 

ICICI Lombard

ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने हाल ही में कॉर्पोरेट लेवल पर हुई एक चूक का खुलासा किया था, जिसके तहत दिसंबर तिमाही की बिना ऑडिट वाली फाइनेंशियल रिपोर्ट गलती से एक सीनियर कर्मचारी के पर्सनल WhatsApp स्टेटस पर शेयर हो गई थी. इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ने एहतियात के तौर पर स्टॉक एक्सचेंजों को अलर्ट किया. 

Adani Enterprises

अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के शेयर आज इसलिए फोकस में रहने वाले हैं क्योंकि कंपनी के MD करण अडानी ने रविवार को घोषणा की कि अडानी ग्रुप ने अगले पांच सालों में कच्छ में 1.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने जा रही है. इससे पता चलता है कि निवेश और मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत दुनिया के लिए पसंदीदा और आकर्षक हब बनकर उभर रहा है.

Reliance Industries

दिसंबर तिमाही के नतीजे से पहले ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने इसके शेयरों के लिए टारगेट प्राइस को मौजूदा समय के 147 6 रुपये से  1835 रुपये प्रति शेयर कर दिया है. इसके अलावा, रेटिंग को 'बॉय' कैटेगरी में बरकरार रखा है. इसके अलावा, वेनेजुएला से तेल की खरीद को लेकर अमेरिका से परमिट मांगने की खबरों के चलते भी स्टॉक सुर्खियों में है. साथ ही बीते रविवार को RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने  अगले पांच सालों में गुजरात में 7 लाख करोड़ रुपये के निवेश का वादा किया, जो 2021 से पहले के 3.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश से दोगुना है. यह भारत के क्लीन एनर्जी मिशन और ओवरऑल डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा.

Lemon Tree Hotels

होटल चेन चलाने वाली लेमन ट्री होटल्स ने लॉन्ग-टर्म शेयरहोल्डर वैल्यू को बढ़ाने के लिए अपनी सब्सिडियरी Fleur Hotels में वॉरबर्ग पिंकस से करीब 960 करोड़ रुपये का भारी निवेश किया जाएगा. इससे  फ्लेउर की ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा. वॉरबर्ग पिंकस फ्लेउर में APG की पूरी 41.09 परसेंट की हिस्सेदारी खरीदेगी. कंपनी अपने कारोबार को रीऑर्गेनाइज्ड करना चाह रही है, जिसके तहत दो फोकस्ड, हाई-ग्रोथ और बड़े स्केल के प्लेटफॉर्म बनेंगे.

D-Mart

रिटेल चेन डीमार्ट को चलाने वाली कंपनी Avenue Supermarts ने फाइनेंशियल ईयर 2026 की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं. कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) पिछले साल की इसी अवधि के 723.72 करोड़ रुपये से बढ़कर 855.92 करोड़ रुपये हो गया है, जो साल-दर-साल (YoY) 18.3 परसेंट की बढ़ोतरी है. वहीं, ऑपरेशंस से होने वाले रेवेन्यू में साल-दर-साल 13.3 परसेंट की बढ़ोतरी देखी गई है. आज डीमार्ट के शेयर भी फोकस में रह सकते हैं.

IREDA

नवरत्न कंपनी IREDA ने दिसंबर तिमाही में 37 परसेंट से ज्यादा मुनाफा कमाया है, जो इसके रेवेन्यू में आए उछाल के चलते हुआ. कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि पिछले फाइनेंशियल ईयर की अक्टूबर-दिसंबर अवधि में कंपनी का नेट प्रॉफिट 425 करोड़ रुपये था. कंपनी का ऑपरेशन से रेवेन्यू 38 परसेंट बढ़कर 2140 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले इसी अवधि में 1699 करोड़ रुपये था.

NTPC

NTPC छत्तीसगढ़ में करीब 10000 करोड़ रुपये के निवेश से कोयले से सिंथेटिक नेचुरल गैस बनाने की फैसिलिटी लगाएगी. इसकी जानकारी कंपनी के एक सीनियर अधिकारी ने दी. उन्होंने बताया कि कंपनी सिंथेटिक नेचुरल गैस (SNG) बनाने के लिए कोयला बेनिफिशिएशन और गैसीफिकेशन जैसी अलग-अलग प्रोसेस के लिए टेक्नोलॉजी टाई-अप की तलाश कर रही है.

इनके अलावा, आज के कारोबार में TCS, HCL टेक और आनंद राठी वेल्थ के शेयरों पर भी निवेशकों की नजर रहेगी क्योंकि ये कंपनियां आज बाद में अपने तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित करेंगी.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

मजबूत हो रहा रिश्ता, सोमवार को भारत दौरे पर आ रहे जर्मन चांसलर; जानें पीएम मोदी से किन मुद्दों पर होगी बात? 

Published at : 12 Jan 2026 06:53 AM (IST)
Embed widget