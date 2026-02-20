हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटटेलीकॉम सेक्टर की इस कंपनी को PLI स्कीम के तहत मिले 70 करोड़ रुपये, पहले मिल चुके हैं 397 करोड़

टेलीकॉम सेक्टर की इस कंपनी को PLI स्कीम के तहत मिले 70 करोड़ रुपये, पहले मिल चुके हैं 397 करोड़

Telecom stock: टाटा ग्रुप की सपोर्ट वाली कंपनी तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड को सरकार से PLI स्कीम के तहत लगभग 70 करोड़ रुपये मिले हैं, जिसका असर अब इसके शेयरों में देखने को मिल रहा है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 20 Feb 2026 08:59 AM (IST)
Preferred Sources

Telecom stock: टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी एक कंपनी को उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (Production Linked Incentive Scheme (PLI)) के तहत लगभग 70 करोड़ रुपये मिले हैं. इसके बाद कंपनी के शेयरों में तेजी देखी जा रही है. यहां टाटा ग्रुप की सपोर्ट वाली कंपनी तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड की बात की जा रही है. लगभग 6000 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली इस कंपनी के शेयर गुरुवार को कारोबार के दौरान 343 रुपये के इंट्राडे हाई पर पहुंच गए, जो 336 रुपये के पिछले बंद भाव से 2 परसेंट ज्यादा है.

स्कीम के तहत अब तक मिल चुके 397 करोड़

नेटवर्किंग और ब्रॉडबैंड इक्विपमेंट बनाने और सप्लाई करने का काम करने वाली कंपनी तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि उसे टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव या PLI स्कीम के तहत संचार मंत्रालय से लगभग 70 करोड़ रुपये मिले हैं. यह वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पात्र प्रोत्साहन की अंतिम किश्त है.

इससे पहले, कारोबारी साल की तीसरी तिमाही में तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) पेआउट की पहली किस्त के तौर पर लगभग 85 करोड़ रुपये मिल चुके हैं. कुल मिलाकर स्कीम के तहत कंपनी को पिछले साल 397 करोड़ रुपये मिले, जिससे लिक्विडिटी काफी मजबूत हुई, कैश फ्लो में सुधार हुआ और स्कीम की तय गाइडलाइंस के हिसाब से ऑपरेशनल मोमेंटम को सपोर्ट मिला.

कहां होगा पैसों का इस्तेमाल? 

कारोबारी साल 2025-26 की तीसरी तिमाही में कंपनी का टोटल ऑर्डर बुक 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा है, जिसमें से 92 परसेंट भारत से और 8 परसेंट इंटरनेशनल मार्केट से हैं. कंपनी को इस दौरान मिले रेवेन्यू में भी घरेलू ऑपरेशन का हिस्सा 85 परसेंट है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट का हिस्सा बाकी 15 परसेंट है. ऐसे में कंपनी स्कीम के तहत मिले इस फंड का इस्तेमाल अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में करेगी ताकि देश के साथ-साथ विदेशों में भी इसके कारोबार को मजबूती मिले और कंपनी की मार्केट कंपीटिशन भी बढ़े.

कंपनी को 197 करोड़ का नुकसान

कारोबारी साल 2025-26 की दिसंबर तिमाही में कंपनी के रेवेन्यू में 88 परसेंट की गिरावट आई है, जो पिछले साल की समान तिमाही के 2,642 करोड़ रुपये के मुकाबले इस तिमाही में 307 करोड़ रुपये हो गया. हालांकि, सितंबर तिमाही की 262 करोड़ रुपये से इसने 17 परसेंट की बढ़त हासिल की है.

दिसंबर तिमाही में टाटा ग्रुप की इस कंपनी को 197 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था. तेजस नेटवर्क देश की एक बड़ी टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, जो ऑप्टिकल, वायरलेस, ब्रॉडबैंड और डेटा नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स को डिजाइन और सप्लाई करने का काम करती है. कंपनी दुनिया भर में टेलीकॉम ऑपरेटर्स, एंटरप्राइजेज, यूटिलिटीज और सरकारों को सर्विसेज मुहैया कराती है और अलग-अलग मार्केट में 4G, 5G, फाइबर ब्रॉडबैंड और बड़े पैमाने पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट को सपोर्ट करती है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

ये भी पढ़ें:

लंबे समय में तगड़ा मुनाफा कराने का दम रखते हैं ये FMCG स्टॉक्स, जानें ब्रोकरेज को क्यों इन पर भरोसा? 

Published at : 20 Feb 2026 08:56 AM (IST)
Tags :
PLI Scheme Tejas Networks Tejas Networks Share
Paisa LIVE

ABP Shorts

Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्टॉक मार्केट
टेलीकॉम सेक्टर की इस कंपनी को PLI स्कीम के तहत मिले 70 करोड़ रुपये, पहले मिल चुके हैं 397 करोड़
टेलीकॉम सेक्टर की इस कंपनी को PLI स्कीम के तहत मिले 70 करोड़ रुपये, पहले मिल चुके हैं 397 करोड़
स्टॉक मार्केट
लंबे समय में तगड़ा मुनाफा कराने का दम रखते हैं ये FMCG स्टॉक्स, जानें ब्रोकरेज को क्यों इन पर भरोसा?
लंबे समय में तगड़ा मुनाफा कराने का दम रखते हैं ये FMCG स्टॉक्स, जानें ब्रोकरेज को क्यों इन पर भरोसा?
स्टॉक मार्केट
20 परसेंट उछल 275 पर आया स्मॉलकैप स्टॉक का भाव, अब 23 फरवरी पर टिकी निवेशकों की नजर; जानें क्यों?
20 परसेंट उछल 275 पर आया स्मॉलकैप स्टॉक का भाव, अब 23 फरवरी पर टिकी निवेशकों की नजर; जानें क्यों?
स्टॉक मार्केट
हरे निशान पर खुलने के बाद गिरा शेयर बाजार, 500 से ज्यादा अंक फिसला सेंसेक्स; निफ्टी भी 160 अंक नीचे
हरे निशान पर खुलने के बाद गिरा शेयर बाजार, 500 से ज्यादा अंक फिसला सेंसेक्स; निफ्टी भी 160 अंक नीचे
Advertisement

वीडियोज

Vande Bharat Attack: Mohan Bhagwat की ट्रेन पर हमला! हरदोई में वंदे भारत पर पथराव से मचा हड़कंप |
Crime News : गैंगस्टर की 'मीठी छुरी' ! | Sansani
Ghaziabad News: स्कूल के बच्चों को जान की नही है परवाह, एक स्कूटी पर कई छात्र है सवार | Indirapuram
Janhit: 2027 के लिए तय हो गया है 'हिंदुत्व' का नया फॉर्मूला? | CM Yogi Bhagwat Meeting | UP News
Mahadangal: बटुकों का सम्मान, UP में 2027 का घमासान ? | Shankaracharya | Brajesh Pathak
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Baramulla IED: जहां से गुजरने वाला था सेना का काफिला, आतंकियों ने वहीं लगाया भारी मात्रा में विस्फोटक, बड़ा हादसा टला
जहां से गुजरने वाला था सेना का काफिला, आतंकियों ने वहीं लगाया भारी मात्रा में विस्फोटक, बड़ा हादसा टला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ से मेरठ जा रही वंदे भारत पर पथराव, ट्रेन में RSS प्रमुख मोहन भागवत थे मौजूद
लखनऊ से मेरठ जा रही वंदे भारत पर पथराव, ट्रेन में RSS प्रमुख मोहन भागवत थे मौजूद
इंडिया
Shivaji Procession: मस्जिद से जुलूस पर फेंके गए पत्थर, हिंदू कार्यकर्ताओं ने ठेलों में लगाई आग, बागलकोट में तनाव
मस्जिद से जुलूस पर फेंके गए पत्थर, हिंदू कार्यकर्ताओं ने ठेलों में लगाई आग, बागलकोट में तनाव
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
इंडिया
Weather Forecast: पाकिस्तान ने बिगाड़ा यूपी का मौसम! पारा हाई, बिहार के लिए भी चेतावनी, दिल्ली में मौसम कैसा? जानें ताजा भविष्यवाणी
पाकिस्तान ने बिगाड़ा यूपी का मौसम! पारा हाई, बिहार के लिए भी चेतावनी, दिल्ली में मौसम कैसा? जानें ताजा भविष्यवाणी
बॉलीवुड
Do Deewane Seher Mein Vs Assi BO: ‘अस्सी’ या 'दो दीवाने शहर में' से कौन करेगी तगड़ी ओपनिंग? जानें- बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन
‘अस्सी’ पड़ेगी 'दो दीवाने शहर में' पर भारी? जानें- ओपनिंग डे प्रीडिक्शन
नौकरी
अग्निवीर भर्ती की उम्र सीमा में हुआ बड़ा बदलाव, अब 1 अप्रैल तक होंगे ऑनलाइन आवेदन
अग्निवीर भर्ती की उम्र सीमा में हुआ बड़ा बदलाव, अब 1 अप्रैल तक होंगे ऑनलाइन आवेदन
ट्रेंडिंग
भारतीय मूल के एग्जिक्यूटिव की दोस्ती ने अमेरिका की कंपनी को डुबो दिया, देखें वायरल पोस्ट
भारतीय मूल के एग्जिक्यूटिव की दोस्ती ने अमेरिका की कंपनी को डुबो दिया, देखें वायरल पोस्ट
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget