हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटराॅकेट बना डिफेंस कंपनी का शेयर, 12% तक उछला भाव; कंपनी के पास 1432 करोड़ का मजबूत ऑर्डर

राॅकेट बना डिफेंस कंपनी का शेयर, 12% तक उछला भाव; कंपनी के पास 1432 करोड़ का मजबूत ऑर्डर

Defence Stock: डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स (Apollo Micro Systems) के शेयर आज एक नई ऊंचाई पर पहुंच गए. कारोबार के दौरान इसमें लगभग 12 परसेंट की तेजी देखने को मिली.

By : दलाल स्ट्रीट इंवेस्टमेंट जर्नल | Updated at : 25 May 2026 02:43 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर 12% बढ़कर 395.80 रुपये पर पहुंचे.
  • कंपनी का चौथी तिमाही का मुनाफा 163% बढ़कर 36.79 करोड़ रुपये रहा.
  • FY26 में कंपनी का रेवेन्यू 61% बढ़कर 904.32 करोड़ रुपये रहा.
  • कंपनी ने 1 रुपये के शेयर पर 0.25 रुपये के फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की.

Apollo Micro Systems Share: आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सुबह के कारोबार में गजब की तेजी देखी गई. इस दौरान बेंचमार्क निफ्टी 50 इंडेक्स 1.14 परसेंट बढ़कर 23989.25 पर पहुंच गया. ट्रेडिंग सेशन के दौरान एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के शेयरों ने मजबूत खरीदारी और भारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज देखी गई.

12 परसेंट तक उछला यह डिफेंस स्टॉक

इसी सेगमेंट में अपोलो माइक्रो सिस्टम्स (Apollo Micro Systems) के शेयर की कीमत 11.48 परसेंट बढ़कर 395.80 रुपये हो गई. आलम यह कुछ यूं रहा कि इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम 417.6 लाख शेयरों को पार कर गया. शेयरों में इसी तेजी के बीच स्टॉक 52-वीक के अपने नए रिकॉर्ड हाई लेवल 400 रुपये को टच करने में कामयाब रहा. पिछले एक साल में पहली बार यह 400 रुपये के स्तर को छूने कामयाब रहा, जबकि इसके 52-हफ्ते का निम्नतम स्तर 135.50 रुपये, जो 23 मई, 2025 को दर्ज किया गया था. 

चौथी तिमाही में कंपनी ने खूब कमाया मुनाफा

FY26 की चौथी तिमाही में अपोलो माइक्रो सिस्टम्स का कंसोलिडेटेड ऑपरेश्नल रेवेन्यू 293.26 करोड़ रुपये रहा, जबकि Q4FY25 में यह 161.77 करोड़ रुपये था. यानी कि बीते एक साल में इसमें 81 परसेंट का उछाल आया है. इस तिमाही में कंपनी का टोटल इनकम 296.45 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह 162.50 करोड़ रुपये था.

Q4FY26 में कंपनी का कर से पहले लाभ 54.79 करोड़ रुपये रहा, जबकि Q4FY25 में यह 22 करोड़ रुपये रहा, जिसमें साल-दर-साल लगभग 149 परसेंट का उछाल आया. इस दौरान कंपनी का प्रॉफिट 36.79 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वर्ष की तिमाही में कंपनी ने 13.96 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था, जिसमें लगभग 163 परसेंट का उछाल आया.

FY26 में कैसा रहा परफॉर्मेंस?

वहीं, वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2026 को समाप्त FY26 में अपोलो माइक्रो सिस्टम्स का ऑपरेशन से कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 904.32 करोड़ रुपये रहा, जबकि FY25 में इसका ऑपरेशन से कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 562.07 करोड़ रुपये था. यानी कि इसमें बीते एक साल में लगभग 61 परसेंट की तेजी आई है. FY26 में कुल आय  910.60 करोड़ रुपये रही, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में 564.95 करोड़ रुपये की सूचना दी गई थी.

FY26 में कर से पहले कंपनी का लाभ 154.80 करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जबकि FY25 में 82.55 करोड़ रुपये की सूचना दी गई थी, जिसमें लगभग 87 परसेंट की तेजी आई है. इस दौरान लाभ 107.38 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में 56.36 करोड़ रुपये की सूचना दी गई थी, जिसमें लगभग 91 परसेंट साल-दर-साल वृद्धि हुई. 

कंपनी ने किया डिविडेंड का ऐलान

कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले इक्विटी शेयर पर 0.25 रुपये के फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की है, जो अगली AGM की बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है. 

(यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

ये भी पढ़ें:

IPO Alert: कमाई का बंपर मौका! आ रहा है 1400 करोड़ का आईपीओ, जानें कब से लगा सकेंगे दांव?

About the author दलाल स्ट्रीट इंवेस्टमेंट जर्नल

Dalal Street Investment Journal भारत की प्रमुख वित्तीय और निवेश संबंधी पत्रिकाओं में से एक मानी जाती है. यह शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, अर्थव्यवस्था और निवेश रणनीतियों पर विश्लेषणात्मक जानकारी प्रदान करती है. निवेशकों और बाजार से जुड़े पाठकों के बीच इसकी पहचान भरोसेमंद वित्तीय कंटेंट और विशेषज्ञ राय के लिए है.
Read More
Published at : 25 May 2026 02:34 PM (IST)
Tags :
Share Market News Defence Stock Apollo Micro Systems
Paisa LIVE

ABP Shorts

Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्टॉक मार्केट
राॅकेट बना डिफेंस कंपनी का शेयर, 12% तक उछला भाव; कंपनी के पास 1432 करोड़ का मजबूत ऑर्डर
राॅकेट बना डिफेंस कंपनी का शेयर, 12% तक उछला भाव; कंपनी के पास 1432 करोड़ का मजबूत ऑर्डर
स्टॉक मार्केट
Share Market Updates: 'खुलेगा होर्मुज' इस उम्मीद के साथ आज गुलजार शेयर बाजार, 76000 के पार सेंसेक्स, निफ्टी भी आगे
'खुलेगा होर्मुज' इस उम्मीद के साथ आज गुलजार शेयर बाजार, 76000 के पार सेंसेक्स, निफ्टी भी आगे
स्टॉक मार्केट
Stocks to watch: मोटी कमाई का दम रखते हैं ये स्टॉक्स, जानें कल निवेशकों की रडार पर रहने वाले स्टॉक्स की लिस्ट
मोटी कमाई का दम रखते हैं ये स्टॉक्स, जानें कल निवेशकों की रडार पर रहने वाले स्टॉक्स की लिस्ट
स्टॉक मार्केट
Share Market: शेयर बाजार ने दिखाया दम, सेंसेक्स 75000 के पार; निफ्टी भी निकला आगे
शेयर बाजार ने दिखाया दम, सेंसेक्स 75000 के पार; निफ्टी भी निकला आगे
Advertisement

वीडियोज

Breaking | US Iran Ceasefire Update: ईरान के साथ संभावित डील पर ऐसा क्या बोले Trump? | Hormuz
New Renault Duster 2026 road trip Review | #renaultduster #review #autolive
Twisha Sharma Murder Case: ट्विशा केस में आज कोर्ट में क्या हुआ? | Supreme Court Hearing
Marco Rubio Taj Mahal Visit: ताजमहल देखने पहुंचे मार्को रुबियो | Breaking | US India Relations
US-Israel-Iran War: यूरेनियम छोड़ने से ईरान का इनकार | Breaking | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत आ रहे 114 राफेल लड़ाकू विमान, सरकार ने कर दिया रास्ता साफ, IAF की ताकत देख कांप उठेंगे शहबाज-मुनीर!
भारत आ रहे 114 राफेल, सरकार ने कर दिया रास्ता साफ, IAF की ताकत देख कांप उठेंगे शहबाज-मुनीर!
बिहार
फाल्टा उपचुनाव: BJP की प्रचंड जीत पर शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान, TMC के लिए कर दी 'भविष्यवाणी'
फाल्टा उपचुनाव: BJP की प्रचंड जीत पर शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान, TMC के लिए कर दी 'भविष्यवाणी'
विश्व
Hajj 2026: हज 2026 की शुरुआत, मक्का में 15 लाख से ज्यादा हाजियों के पहुंचने की तैयारी, सऊदी में कैसे हैं इंतजाम?
हज 2026 की शुरुआत, मक्का में 15 लाख से ज्यादा हाजियों के पहुंचने की तैयारी, सऊदी में कैसे हैं इंतजाम?
क्रिकेट
Vaibhav Sooryavanshi IPL 2026: 15 साल की उम्र में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी के नाम एक और खिताब
15 साल की उम्र में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी के नाम एक और खिताब
बॉलीवुड
Raja Shivaji BO Day 24: चौथे संडे फिर 'राजा शिवाजी' की दहाड़ से गूंजा बॉक्स ऑफिस, कमाई में आया जबरदस्त उछाल, इतिहास रचने से इंचभर है दूर
चौथे संडे फिर 'राजा शिवाजी' की दहाड़ से गूंजा बॉक्स ऑफिस, इतिहास रचने से इंचभर है दूर
हेल्थ
Explained: आंत-पेट में ऑक्सीजन पहुंचना बंद, शरीर में खून के थक्के और किस्सा खत्म! कितनी गर्मी झेलने के बाद कैसे हो जाती मौत?
आंत-पेट में ऑक्सीजन पहुंचना बंद, शरीर में खून के थक्के और किस्सा खत्म! गर्मी से कैसे होती मौत?
ट्रेंडिंग
Viral Video: तपती गर्मी में प्यास के लिए जद्दोजहद, खाईं में उतरकर पानी भरती लड़कियों का वीडियो देख आ जाएंगे आंसू
तपती गर्मी में प्यास के लिए जद्दोजहद, खाईं में उतरकर पानी भरती लड़कियों का वीडियो देख आ जाएंगे आंसू
एग्रीकल्चर
खेत में दवा के छिड़काव के लिए कैसे खरीद सकते हैं ड्रोन, जान लें पूरा प्रोसीजर
खेत में दवा के छिड़काव के लिए कैसे खरीद सकते हैं ड्रोन, जान लें पूरा प्रोसीजर
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget