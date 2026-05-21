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हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटShare Market: शेयर बाजार ने दिखाया दम, सेंसेक्स 75000 के पार; निफ्टी भी निकला आगे

Share Market: शेयर बाजार ने दिखाया दम, सेंसेक्स 75000 के पार; निफ्टी भी निकला आगे

Share Market Updates: आज शेयर बाजार की शुरुआत अच्छी रही है. वैश्विक संकेतों के दम पर आज घरेलू शेयर बाजार हरे निशान और बढ़त के साथ खुला है. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में तेजी देखी जा रही है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 21 May 2026 09:30 AM (IST)
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Share Market Today on May 21: आज भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है. एक तरफ सेंसेक्स 414 अंकों की बढ़त के साथ 75732 के लेवल पर खुला. वहीं, निफ्टी भी 171 अंक उछलकर 23830 के लेवल पर कारोबार की शुरुआत की. 

आज बाजार में तेजी के कारण

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अमेरिका-ईरान शांति वार्ता अंतिम चरण में होने के बयान के बाद कच्चे तेल की कीमतें वैश्विक बाजारों में 5 परसेंट तक गिरकर 105 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई, जिससे निवेशकों ने राहत की सांस ली है.

इसके अलावा, आज सुबह से ही एशियाई बाजारों में भी गजब की तेजी देखने को मिल रही है. दक्षिण कोरिया के कोस्पी के साथ जापान का निक्केई, सभी बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं. 

एशियाई बाजार

गुरुवार को सभी एशियाई बाजारों में तेजी देखी जा रही है. ट्रंप के इस बयान के बाद बाजार में जबरदस्त उत्साह है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत अंतिम चरण मे है. इस खबर से होर्मुज (Strait of Hormuz) पर विवाद के सुलझने की उम्मीदों से निवेशकों ने राहत की सांस ली है. इसी क्रम में जापान का निक्केई इंडेक्स 1% से ज्यादा उछला. ऑस्ट्रेलिया के S&P/ASX 200 ने भी शुरुआती कारोबार में 1% से ज्यादा की बढ़त हासिल की.

अमेरिकी बाजार

20 मई को वॉल स्ट्रीट भी बढ़त के साथ बंद हुआ. डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 645 अंक या 1.31% उछलकर 50,009.35 पर बंद हुआ. S&P 500 1.08% बढ़कर 7432.97 पर बंद हुआ, जबकि नैस्डैक कंपोजिट 1.54% चढ़कर 26270.36 पर क्लोज हुआ.

क्रूड ऑयल 

आज शुरुआती कारोबार में तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिली. कल ट्रंप के ईरान के साथ शांति समझौते वाले बयान के बाद तेल की कीमतों में 5.6 परसेंट की बड़ी गिरावट आई थी, लेकिन आज सुबह बाजार खुलते ही सप्लाई रुकने की चिंताओं के कारण दाम फिर से चढ़ गउए. वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड 0.78% बढ़कर 99.03 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया, जबकि ब्रेंट क्रूड में 0.73% का उछाल आया.

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Published at : 21 May 2026 09:23 AM (IST)
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