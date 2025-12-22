Stock Market News: हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को घरेलू शेयर बाजार में आईटी, मेटल और ऑटो शेयरों में मजबूत खरीदारी के चलते जबरदस्त तेजी देखने को मिली और बाजार लगातार दूसरे दिन मजबूती के साथ बंद हुआ. बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 638.12 अंकों की बढ़त के साथ 85,567.48 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि एनएसई का निफ्टी-50 भी 206 अंक चढ़कर 26,172.40 पर पहुंच गया. बाजार की इस मजबूती के पीछे अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती, वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेत और सिस्टम में पर्याप्त लिक्विडिटी जैसे कारकों की अहम भूमिका रही.

शेयर बाजार में तेजी

जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के हेड ऑफ रिसर्च विनोद नायर के मुताबिक साल के आखिर में वैश्विक मौद्रिक नरमी और निवेश के लिए उपलब्ध पूंजी ने बाजार को सहारा दिया है, वहीं लंबे समय से बिकवाली कर रहे विदेशी संस्थागत निवेशकों की दोबारा खरीदारी ने भी निवेशकों का भरोसा मजबूत किया है.

खासतौर पर आईटी और मेटल शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली, जिससे बाजार को व्यापक समर्थन मिला. दूसरी ओर, केंद्रीय बैंकों की लगातार खरीदारी के चलते सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर बनी हुई हैं, जिससे सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर भी निवेशकों का रुझान साफ दिख रहा है.

निवेशक बरत रहे सतर्कता

हालांकि, तेजी के बावजूद निवेशक पूरी तरह निश्चिंत नहीं हैं और वे आगे की दिशा तय करने के लिए जीडीपी के तीसरी तिमाही के आंकड़ों, नीतिगत स्पष्टता और व्यापार समझौतों से जुड़ी प्रगति का इंतजार कर रहे हैं. वैश्विक अनिश्चितताओं, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और भू-राजनीतिक कारकों के बीच फिलहाल बाजार में सतर्क आशावाद का माहौल बना हुआ है.

