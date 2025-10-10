फ्लैट शुरुआत के बाद उछला मार्केट, सेंसेक्स 133 अंक ऊपर तो निफ्टी 25,200 के पार

Stock Market News: सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन, शुक्रवार 10 अक्टूबर को भारतीय शेयर मार्केट की शुरुआत फ्लैट रही. 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 97 अंक की गिरावट के साथ 82,075.45 पर ओपन हुआ तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 महज 14 अंक की गिरावट के साथ 25,167.65 पर खुला.

हालांकि, दोनों ही प्रमुख इंडेक्सों में यह गिरावट कुछ ही समय के लिए रही. 9:20 बजे, सेंसेक्स 133 अंक की उछाल के साथ 82,305 पर ट्रेड कर रहा था. वहीं निफ्टी 50 में भी 40 अंक की तेजी थी और यह 25,222 के लेवल पर कारोबार कर रहा था.

बीएसई सेंसेक्स बॉस्केट के टॉप गेनर्स

पावर ग्रिड, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, ट्रेंट, एनटीपीसी और इनफोसिस

सेंसेक्स पर टॉप लूजर्स

टाटा स्टील, टीसीएस, बजाज फाइंनेस और महिन्द्रा एंड महिन्द्रा

गुरुवार को कैसा था मार्केट?

हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार, 9 अक्टूबर को भारतीय शेयर मार्केट उछाल के साथ बंद हुआ था. सेंसेक्स 398.44 अंक या 0.49 प्रतिशत की तेजी के साथ 82,172.10, तो वहीं निफ्टी 50 135.65 अंक या 0.54 प्रतिशत की तेजी के साथ 25,181.80 पर कारोबार समाप्त किया था. आईटी कंपनियों के शेयर में जबरदस्त उछाल देखने को मिला था, जिससे मार्केट बुलिश रहा था और हरे निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.

बीएसई बास्केट से टाटा स्टील, एचसीएल टेक, सनफॉर्मा, बीईएल टॉप गेनर थे. तो वहीं एक्सिस बैंक, टाइटन, मारुति,टाटा मोटर्स लाल निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए. निफ्टी स्मॉलकैप 100, निफ्टी ऑटो, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी आईटी में उछाल देखी गई और ये सभी हरे निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए.

शुरुआती कारोबार में बीएसई 81,900 अंक पर तेजी के साथ ओपन हुआ था. निफ्टी 50 भी हरे निशान के साथ 25,074 अंक पर ओपन हुई थी.

यह भी पढ़ें:

व्हाइट हाउस में एक से बढ़कर एक कमाने वाले, जानें राष्ट्रपति ट्रंप को हर महीने मिलती है कितनी सैलरी?

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)