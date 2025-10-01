RBI के फैसले से पहले शेयर बाजार में तेजी, उछला सेंसेक्स, निफ्टी में भी आई तेजी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसRBI के फैसले से पहले शेयर बाजार में तेजी, उछला सेंसेक्स, निफ्टी में भी आई तेजी

लगातार आठवें दिन की गिरावट के बाद 1 अक्टूबर को 30 अंकों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 94 अंक नीचे 80173 के लेवल पर खुला.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 01 Oct 2025 10:01 AM (IST)
Stock Market Today : लगातार आठवें दिन की गिरावट के बाद 1 अक्टूबर को 30 अंकों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 94 अंक नीचे 80173 के लेवल पर खुला. वहीं निफ्टी 50 इंडेक्स 9 अंक ऊपर 24,620.55 अंक के लेवल पर फ्लैट ट्रेड करते हुए ओपन हुआ. लगभग 9:44 बजे खबर लिखे जाने तक बीएसई सेंसेक्स 220.77 अंक या 0.28 प्रतिशत की तेजी के साथ 80,490 लेवल पर ट्रेड कर रहा था. 30 अंकों वाली बीएसई सेंसेक्स में 18 हरे निशान पर और  12  लाल निशान पर  थे. वहीं निफ्टी 50 इंडेक्स 68 अंक या 0.28 प्रतिशत की तेजी के 24679 लेवल पर ट्रे़ड कर रहा था.

 

बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स के टॉप गेनर और लूजर

सनफार्मा, टाटा मोर्टस, एमएडएम, रिलांयस, एक्सिस बैंक थे, वहीं टॉप लूजर में बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इटरनल, आएनएफवाई थे. 

कैसा रहा था पिछला कारोबारी दिन

भारतीय शेयर मार्केट मंगलवार को  लगातार आठवें दिन गिरावट के साथ बंद हुआ था. 30 अंकों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स  97.32 अंक या 0.12 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,267.62 और निफ्टी 50 इंडेक्स 23.80 अंक या 0.10 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 24,611.10 पर बंद हुआ. शेयर बाजार का व्यवहार मिलाजुला था. हालांकि बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप सेगमेंट फ्लैट क्लोजि हुए.

शुरुआती कारोबार में निफ्टी 50 इंडेक्स 24,691.95 अंक पर तेजी के साथ खुली थी. वहीं बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स की शुरुआत भी 176.83 अंक की उछाल के साथ  80,541.77 पर हुई थी. हालांकि दोपहर आते-आते तक यह लाल निशान पर ट्रेड कर रही थी.    
 
 बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स में 15 इंडेक्स हरे निशान और 15 अंक लाल निशान पर ट्रेंड करते हुए बंद हुए थे. बाजार में गिरावट के मुख्य कारण बिकवाली, विदेशी निवेशकों की जबरदस्त धन निकासी और आरबीआई  की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की बैठक को लेकर निवेशको की सर्तकता थी. 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 01 Oct 2025 10:01 AM (IST)
