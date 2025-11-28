रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के बाद आज सपाट खुला शेयर बाजार, 26000 के स्तर से ऊपर बना हुआ निफ्टी

Share Market Updates: पिछले तीन दिनों से अपनी बढ़त बरकरार रखने के बाद शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार की सपाट शुरुआत हुई. निफ्टी 50 26,237.5 अंक पर खुला, जबकि BSE सेंसेक्स थोड़ा बढ़कर 85,791 अंक पर कारोबार की शुरुआत की.

हालांकि, फ्लैट शुरुआत के बावजूद बेंचमार्क इंडेक्स FMCG, मेटल और दूसरे सेक्टर के स्टॉक्स के सपोर्ट से ऊपर चढ़ते रहे. निफ्टी के टॉप गेनर्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंडाल्को, टाइटन, अडानी एंटरप्राइजेज जैसी कंपनियों के शेयर शामिल रहे.

ग्लोबल मार्केट का क्या है हाल?

शुक्रवार को एशियाई बाजारों में मिला-जुला कारोबार हुआ. जापान का निक्केई 225 खुलने पर 0.15 परसेंट फिसला, जबकि टॉपिक्स में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ. साउथ कोरिया के कोस्पी में 0.61 परसेंट की गिरावट आई, जबकि ऑस्ट्रेलिया का S&P/ASX 200 थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रहा था.

वहीं अगर वॉल स्ट्रीट की बात करें, तो डाउ जोन्स फ्यूचर्स ने 10 पॉइंट्स की बढ़त हासिल की, जबकि S&P 500 और नैस्डैक 100 फ्यूचर्स फ्लैटलाइन के ठीक ऊपर रहे. नवंबर में US के बड़े इंडेक्स कमजोर स्थिति में रहने वाले हैं क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी कंपनियों की कमाई के आउटलुक को लेकर नई चिंताओं के बीच टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में गिरावट से उन पर दबाव पड़ा है. थैंक्सगिविंग की वजह से गुरुवार को US में मार्केट बंद रहा और शुक्रवार को छोटे सेशन में काम करेंगे.

निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स में गिरावट

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट वीके विजयकुमार ने कहा, ''भले ही सेंसेक्स और निफ्टी ने कल नई ऊंचाइयों को छुआ, लेकिन निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स अपने पीक से लगभग 9 परसेंट नीचे है. यह अंडरपरफॉर्मेंस मुख्य रूप से इस सेगमेंट की खराब अर्निंग्स ग्रोथ और ज्यादा वैल्यूएशन के कारण है. आम तौर पर, स्मॉलकैप्स के शॉर्ट-टर्म से मीडियम-टर्म में अंडरपरफॉर्म करते रहने की संभावना है.''

