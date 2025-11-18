Stock Market News: शेयर बाजार में लगातार छह दिनों से जारी तेजी पर मंगलवार को ब्रेक लग गया. ग्लोबल मार्केट में कमजोर रुख और आईटी, मेटल व पूंजीगत वस्तुओं के शेयरों में मुनाफावसूली के चलते बीएसई सेंसेक्स 278 अंक (0.33%) गिरकर 84,673.02 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी-50 भी 103.40 अंक (0.40%) टूटकर 25,910.05 के स्तर पर बंद हुआ.

इन शेयरों में गिरावट

सेंसेक्स के दिग्गज शेयरों में टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इटर्नल, अडानी पोर्ट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रमुख गिरावट दर्ज की गई, जबकि भारती एयरटेल, एक्सिस बैंक, एशियन पेंट्स और टाइटन लाभ में रहे.

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार हाल की तेजी के बाद निवेशकों की मुनाफावसूली और वैश्विक बाजारों के कमजोर संकेतों ने घरेलू बाजार को दबाव में रखा. जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि दिसंबर में यूएस फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावनाओं के कम होने से निवेश धारणा कमजोर हुई है.

एशियाई बाजार पर कमजोरी हावी

इसके साथ ही अमेरिकी डॉलर की मजबूती के बीच आईटी, धातु और रियल्टी शेयरों में गिरावट देखी गई. एशियाई बाजारों में भी कमजोरी हावी रही, जहां दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की, चीन का शंघाई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग लाल निशान में बंद हुए. यूरोप के प्रमुख बाजार भी दोपहर के कारोबार में गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे थे, जबकि अमेरिकी बाजार सोमवार को नुकसान में बंद हुए थे. इस बीच, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर जल्द ही "अच्छी खबर" मिल सकती है और यह समझौता उचित, न्यायसंगत और संतुलित होगा.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)