बाजार पर मुनाफावसूली हावी, 504 अंक गिरकर सेंसेक्स बंद, निफ्टी भी 25700 के नीचे, कल कैसी रहेगी मार्केट की चाल

बाजार पर मुनाफावसूली हावी, 504 अंक गिरकर सेंसेक्स बंद, निफ्टी भी 25700 के नीचे, कल कैसी रहेगी मार्केट की चाल

एशियाई बाजारों में भी कमजोरी का रुख रहा, जहां दक्षिण कोरिया का कॉस्पी करीब चार प्रतिशत टूट गया, जापान का निक्की और चीन का शंघाई कम्पोजिट नुकसान में रहे, जबकि हांगकांग का हैंगसेंग बढ़त के साथ बंद हुआ.

By : राजेश कुमार | Updated at : 05 Feb 2026 05:15 PM (IST)
Stock Market News: वैश्विक शेयर बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार गुरुवार को लगातार तीन सत्रों की तेजी के बाद गिरावट के साथ बंद हुए. बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 503.76 अंक यानी 0.60 प्रतिशत टूटकर 83,313.93 अंक पर बंद हुआ, जबकि कारोबार के दौरान यह एक समय 666 अंक तक लुढ़क गया था. वहीं, एनएसई का मानक सूचकांक निफ्टी 133.20 अंक यानी 0.52 प्रतिशत गिरकर 25,642.80 अंक पर बंद हुआ.

बाजार में क्यों गिरावट?

सेंसेक्स की कंपनियों में इटर्नल, भारती एयरटेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटीसी, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक और एशियन पेंट्स के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई, जबकि ट्रेंट, टाटा स्टील, भारतीय स्टेट बैंक और बजाज फाइनेंस के शेयरों में मजबूती देखने को मिली.

एशियाई बाजारों में भी कमजोरी का रुख रहा, जहां दक्षिण कोरिया का कॉस्पी करीब चार प्रतिशत टूट गया, जापान का निक्की और चीन का शंघाई कम्पोजिट नुकसान में रहे, जबकि हांगकांग का हैंगसेंग बढ़त के साथ बंद हुआ.

बाजार पर मुनाफावसूली हावी

विशेषज्ञों के मुताबिक, हाल के सत्रों में भारत–अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर बनी सकारात्मक धारणा के चलते बाजार में तेज उछाल आया था, लेकिन अब मुनाफावसूली हावी हो गई है. इसके अलावा वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी शेयरों में बिकवाली और अमेरिका–ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने निवेशकों को सतर्क कर दिया.

बाजार आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 29.79 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 249.54 करोड़ रुपये की शुद्ध खरीद की. इस बीच, अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड 1.32 प्रतिशत गिरकर 68.54 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
Published at : 05 Feb 2026 05:14 PM (IST)
Stock Market SENSEX
