Stock Market News: वैश्विक स्तर पर शुल्क से जुड़ी बढ़ती अनिश्चितताओं, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में कमजोरी और विदेशी पूंजी की लगातार निकासी के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईसीआईसीआई बैंक में भारी बिकवाली के कारण सोमवार को घरेलू शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए. बीएसई सेंसेक्स 324.17 अंक यानी 0.39 प्रतिशत गिरकर 83,246.18 अंक पर बंद हुआ, जबकि कारोबार के दौरान यह 672 अंक तक फिसल गया था.

रिलायंस-आईसीआईसीआई में भारी गिरावट

वहीं एनएसई निफ्टी 108.85 अंक या 0.42 प्रतिशत टूटकर 25,585.50 अंक पर आ गया. सेंसेक्स की कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर सबसे ज्यादा 3.04 प्रतिशत गिरे, जहां गैस उत्पादन में गिरावट और खुदरा कारोबार की कमजोरी ने अन्य क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन की भरपाई कर दी. आईसीआईसीआई बैंक के शेयर भी 2.26 प्रतिशत टूटे, क्योंकि बैंक का दिसंबर तिमाही का एकीकृत मुनाफा घटा है.

इसके अलावा टाइटन, अदाणी पोर्ट्स, टीसीएस और अल्ट्राटेक सीमेंट भी नुकसान में रहे, जबकि इंडिगो, टेक महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर और बजाज फाइनेंस में बढ़त दर्ज की गई. एशियाई बाजारों में मिला-जुला रुख रहा और यूरोपीय बाजार कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे.

निवेशक हुए अलर्ट

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के शोध प्रमुख विनोद नायर के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूरोप के देशों पर नए शुल्क लगाने की धमकी से वैश्विक जोखिम भावना कमजोर हुई है, जिससे निवेशक सुरक्षित परिसंपत्तियों की ओर रुख कर रहे हैं. इस बीच रुपया 14 पैसे गिरकर 90.92 प्रति डॉलर पर बंद हुआ और ब्रेंट क्रूड 1.22 प्रतिशत गिरकर 63.35 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया.

