ऐतिहासिक स्तर पर सेंसेक्स-निफ्टी से झूमा बाजार, 14 महीने में पहली बार बना रिकॉर्ड, इन स्टॉक्स पर लगा सकते हैं दांव
Stock Market News: भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है. यूएस फेड द्वारा संभावित रेपो रेट में कटौती की उम्मीद ने बाजार के सेंटिमेंट को मजबूत किया है. बीएसई पर 30 शेयरों वाला सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 416.67 अंक की उछाल के साथ 86,026.18 के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया. इससे पहले 27 सितंबर 2024 को यह 85,978.25 अंक के स्तर तक पहुंचा था.
14 महीने के उच्च स्तर पर बाजार
एनएसई निफ्टी भी 101.65 अंकों की बढ़त के साथ 26,306.95 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया. इससे पहले निफ्टी ने 27 सितंबर 2024 को 26,277 अंक का रिकॉर्ड स्तर छुआ था. सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से बजाज फाइनेंस, लार्सन एंड टुब्रो, बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट्स, एचडीएफसी बैंक और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयरों में सबसे अधिक तेजी दर्ज की गई.
वहीं, इटर्नल, अल्ट्राटेक सीमेंट, ट्रेंट और भारतीय स्टेट बैंक के शेयरों में गिरावट देखी गई. एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की 225, चीन का एसएसई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग सकारात्मक रुझान में रहे.
किन शेयरों पर लगाएं दांव?
घरेलू बाजार में मजबूती का एक प्रमुख कारण सरकार द्वारा रेयर अर्थ के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 7,280 करोड़ रुपये की स्कीम को मंजूरी देना है. इसके अलावा, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 23.69 लाख रुपये कीमत की BE.6 Formula E Edition इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च की है. साथ ही, एशियन पेंट्स ने यूएई में अपने दूसरे प्लांट के लिए 340 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की है.
बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान माहौल में SAIL, एलएंडटी फाइनेंस, टाटा टेक्नोलॉजी, RVNL, BHEL और IIFL जैसे शेयरों में निवेश लाभदायक साबित हो सकता है. इसके विपरीत, नायका, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, आयशर मोटर्स, एशियन पेंट्स, LIC, SBI लाइफ और PI इंडस्ट्रीज के शेयरों का प्रदर्शन कमजोर रह सकता है.
