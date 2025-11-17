हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेस5 करोड़ का कॉर्पस चाहिए? एसआईपी में बस इतना निवेश करके पूरा कर सकते हैं टारगेट

5 करोड़ का कॉर्पस चाहिए? एसआईपी में बस इतना निवेश करके पूरा कर सकते हैं टारगेट

अगर आप भी करोड़ों रुपए का फंड बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं तो, आपको म्युचुअल फंड के सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) के बारे में जरूर जानना चाहिए.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 17 Nov 2025 06:17 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

SIP Investment Plan: भारतीय पैसे कमाने के साथ-साथ अच्छा रिटर्न देने वाले निवेश विकल्पों की भी तलाश करते रहते हैं. वैसे तो मार्केट में कई निवेश ऑप्शन मौजूद हैं पर अपनी जरूरतों और आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लोगों को रिसर्च करना पड़ता है.

अगर आप भी करोड़ों रुपए का फंड बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं तो, आपको म्युचुअल फंड के सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) के बारे में जरूर जानना चाहिए. एसआईपी के तहत आप आपका पैसा तेजी से बढ़ता हैं और पैसों पर मिलने वाले ब्याज पर भी ब्याज मिलता है. अगर आप एसआईपी के माध्यम से 30 सालों में 5 करोड़ों रुपए का फंड बनाना चाहते हैं तो, आपको इस तरह से अपने निवेश की प्लानिंग करनी चाहिए. 

कैसे बनेगा 5 करोड़ का फंड? 

अगर आप एसआईपी के जरिए लंबी अवधि में 5 करोड़ रुपए का फंड बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सही फंड का चुनाव करना होगा. फंड चुनते समय मार्केट में मौजूद ऐसे फंड को चुनना होगा, जिसपर सालान तौर पर 12 फीसदी का रिटर्न देने की क्षमता हो. बाजार में मौजूद कई फंड इससे ज्यादा रिटर्न भी देते हैं, लेकिन इस पूरे कैलकुलेशन को समझने के लिए 12 प्रतिशत का औसत मान कर हम आगे बढ़ते हैं.

अब मान लीजिए कि, आपने किसी अच्छे फंड में हर महीने 15,000 रुपये की SIP शुरू की. आपने अपने निवेश को 30 सालों तक जारी रखा. आपके इस निवेश पर औसतन 12 फीसदी सालाना रिटर्न मिलता है तो, आपका कुल कॉर्पस 5 करोड़ रुपये से भी ज्यादा हो सकता है. इसमें आपका कुल निवेश 54,00,000 रुपये होगा और बाकी 4,75,48,707 रुपये सिर्फ ब्याज के रूप में जुड़ेंगे. यानी कंपाउंडिंग की ताकत से आपका निवेश इस आंकड़े तक पहुंच जाएगा. 

हालांकि, एसआईपी में निवेश बाजार पर निर्भर करता है. संभव है कि, आपका रिटर्न कम भी हो सकता है. इसलिए मार्केट की पूरी जानकारी और अपने निवेश सलाहकार से सुझाव लेकर ही निवेश करने का फैसला लेना चाहिए. 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: इनकम टैक्स में सबसे बड़ा सुधार, बदल जाएगा कानून, जानें क्या-क्या होगा आसान 

Published at : 17 Nov 2025 06:17 PM (IST)
