Silver Price Today: हाल के हफ्तों में ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद चांदी की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिल रही है. सोमवार को कारोबार के दौरान एमसीएक्स पर चांदी करीब 6 प्रतिशत या लगभग 17,000 रुपये टूट गई. 2 फरवरी को एमसीएक्स पर चांदी का भाव गिरकर 2,48,799 रुपये प्रति किलो तक आ गया. इससे पहले एमसीएक्स सिल्वर फ्यूचर्स 4 लाख से 4.20 लाख रुपये प्रति किलो के स्तर को छू चुके थे, लेकिन अब कीमतें फिसलकर 2.50 लाख से 2.60 लाख रुपये प्रति किलो के दायरे में लौट आई हैं.

क्यों चांदी में बड़ी गिरावट?

चांदी में आई इस बड़ी गिरावट को लेकर एनरिच मनी के सीईओ पोनमुदी आर. का कहना है कि यह तेज उछाल के बाद स्वाभाविक कंसोलिडेशन का हिस्सा है. उनके मुताबिक, कॉमेक्स सिल्वर फिलहाल 75 से 85 डॉलर के अहम कंसोलिडेशन जोन में कारोबार कर रहा है, जबकि इससे पहले यह 121.6 डॉलर से ऊपर के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुका था. उन्होंने बताया कि चांदी अब भी व्यापक तौर पर तेजी के ट्रेंड में बनी हुई है, लेकिन हालिया तेज उछाल के कारण कीमतें ओवरबॉट जोन में चली गई थीं, जिसके चलते आक्रामक मुनाफावसूली हुई और तेज गिरावट देखने को मिली. पोनमुदी आर. ने यह भी कहा कि कीमतें अभी भी प्रमुख मूविंग एवरेज के ऊपर बनी हुई हैं, जो यह संकेत देता है कि मौजूदा गिरावट ट्रेंड के खत्म होने का नहीं, बल्कि एक स्वस्थ ठहराव है.

आगे के परिदृश्य पर बात करते हुए जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के ईबीजी–कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च के उपाध्यक्ष प्रणव मेर ने कहा कि अत्यधिक तेजी के बाद कीमतों में इस तरह की टूट स्वाभाविक होती है और यही स्थिति सर्राफा बाजार में देखने को मिली है. उनके अनुसार, घरेलू बाजार में रविवार को हुई भारी बिकवाली के बीच सोना अपने सर्वकालिक उच्च स्तर से करीब 20 प्रतिशत नीचे आ गया है, जबकि चांदी अपने उच्चतम स्तर से लगभग 37 प्रतिशत फिसल चुकी है. रविवार को अवकाश के कारण वैश्विक वायदा बाजार बंद रहे, लेकिन शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने और चांदी के वायदा भाव में घरेलू बाजारों के मुकाबले कहीं ज्यादा तेज गिरावट देखी गई.

आगे क्या होगा?

कॉमेक्स में अप्रैल डिलीवरी वाले सोना वायदा अनुबंध ने गुरुवार को 5,626.8 डॉलर प्रति औंस का नया रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन इसके बाद यह 612 डॉलर या 11.39 प्रतिशत टूटकर 4,763.10 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ. वहीं मार्च डिलीवरी वाली चांदी बृहस्पतिवार को 121.78 डॉलर प्रति औंस के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद शुक्रवार को 35.89 डॉलर या 31.37 प्रतिशत गिरकर 78.53 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुई.

बाजार विश्लेषकों के मुताबिक, फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल के इस संकेत के बाद कि निकट भविष्य में ब्याज दरों में कटौती की संभावना कम है, अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ, जिसका दबाव सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ा. इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पूर्व फेडरल गवर्नर केविन वार्श को अगला फेड चेयरमैन नामित किए जाने की घोषणा ने भी बाजार की धारणा को प्रभावित किया. प्रणव मेर का कहना है कि आने वाले कुछ कारोबारी सत्रों में सर्राफा बाजार में और तकनीकी सुधार यानी गिरावट देखने को मिल सकती है, हालांकि इसके बाद कीमतों में कुछ स्थिरता और हल्की रिकवरी आने की संभावना है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)