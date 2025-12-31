चांदी ने साल के आखिरी दिन निवेशकों को दिया बड़ा झटका; 18 हजार रुपये फिसली, जानें ताजा भाव
चांदी की कीमतों में बहुत तेजी से उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा हैं. अचानक से चांदी रॉकेट की रफ्तार की तरह ऊपर-नीचे हो रही है. बुधवार को भाव अचानक से 18,000 रुपये फिसल गए है...
Silver Price Crash Today: सोने-चांदी की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बहुत तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. खासकर चांदी के भाव ने तो लोगों को चौंका दिया है. अचानक से चांदी रॉकेट की रफ्तार की तरह ऊपर-नीचे हो रही है. सोमवार के कारोबारी दिन चांदी के भाव अचानक से 21,000 रुपये फिसल गए थे.
हालांकि, मंगलवार को फिर एक बार जबरदस्त तेजी देखने को मिली. वहीं बुधवार 31 दिसंबर साल के आखिरी दिन चांदी ने फिर निवेशकों का तगड़ा नुकसान करवाया हैं. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का सिल्वर फ्यूचर वायदा आज 18 हजार रुपये से ज्यादा टूट गया है...
चांदी का ताजा भाव
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर बुधवार 31 दिसंबर को 5 मार्च का एक्पायरी वाला सिल्वर फ्यूचर वायदा 2,41,400 रुपये (प्रति किलोग्राम) पर ओपन हुआ था. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर चांदी 2,51,012 रुपए पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.
31 दिसंबर की दोपहर 1:30 बजे, एमसीएक्स पर 5 मार्च का एक्सपायरी वाला सिल्वर 2,37,500 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 13,500 रुपये की गिरावट दिखाता है.
एमसीएक्स सिल्वर शुरुआती कारोबार में 2,42,000 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा था. वहीं दिन का लो लेवल 2,32,228 रुपये था. जो पिछले बंद की कीमत से लगभग 18,700 रुपये की गिरावट है. जिससे साफ पता चलता है कि, आज चांदी ने निवेशकों को निराश किया हैं.
रिकॉर्ड हाई से चांदी में कितनी गिरावट?
अगर चांदी के रिकॉर्ड हाई से मौजूदा भाव की तुलना करें, तो इसमें साफ गिरावट देखने को मिल रही है. सोमवार को एमसीएक्स पर चांदी 2,54,174 रुपये प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंची थी. लेकिन बुधवार के कारोबारी दिन की शुरुआत में इसका भाव 2,32,228 रुपये प्रति किलो तक फिसल गया. इस तरह रिकॉर्ड हाई के मुकाबले फिलहाल 1 किलो चांदी का वायदा भाव करीब 21,946 रुपये सस्ता हो गया है.
यह भी पढ़ें: 1 जनवरी को बैंक जाना है? घर से निकलने से पहले जरूर देखें छुट्टियों की लिस्ट, वरना होगी परेशानी
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL