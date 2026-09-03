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हिंदी न्यूज़बिजनेसFD बनेगी बुढ़ापे की लाठी, किस बैंक में मिलेगा सबसे ज्यादा मुनाफा?

FD बनेगी बुढ़ापे की लाठी, किस बैंक में मिलेगा सबसे ज्यादा मुनाफा?

सीनियर सिटीजन के लिए FD पर सामान्य कास्टमर्स से ज्यादा ब्याज मिल सकता है. अलग अलग बैंकों की ब्याज दरों की तुलना करके बेहतर FD का ऑप्शन चुना जा सकता है.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 03 Sep 2026 08:48 PM (IST)
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रिटायरमेंट के बाद हर किसी की कोशिश होती है कि जमा पैसे सेफ भी रहे और उस पर अच्छा ब्याज भी मिलता रहे. ऐसे में फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD सीनियर सिटीजन के लिए एक आसान ऑप्शन बन सकती है. खास बात ये है कि कई बैंक सीनियर सिटीजन को आम कस्टमर्स के मुकाबले ज्यादा ब्याज देते हैं. ये एक्स्ट्रा ब्याज 25 से 75 बेसिस पॉइंट तक हो सकता है. इसलिए FD कराने से पहले ये जानना जरूरी है कि किस बैंक में पैसा जमा करने पर बेहतर ब्याज मिल रहा है.

बेसिस पॉइंट का मतलब ब्याज दर में छोटे अंतर से है. जैसे 100 बेसिस पॉइंट यानी 1% होता है. इसलिए 25 बेसिस पॉइंट का मतलब 0.25% और 75 बेसिस पॉइंट का मतलब 0.75 % एकस्ट्रा ब्याज है. यही एकस्ट्रा ब्याज लंबे समय के इन्वेस्टमेंट में रिटर्न को बढ़ा सकता है.

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किस बैंक में कितना ब्याज

पैसा बाजार के आंकड़ों के अनुसार, सीनियर सिटीजन को इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक में FD पर अधिकतम 8.50% तक ब्याज मिल सकता है. वहीं जन स्मॉल फाइनेंस बैंक में अधिकतम 8.30%, डीसीबी बैंक में 8% और बंधन बैंक में 7.95% तक ब्याज मिल रहा है. इसके अलावा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अधिकतम 7.90%, बैंक ऑफ इंडिया में 7.45%, इंडियन बैंक में 7.15% और केनरा बैंक में 7.10% तक ब्याज मिल सकता है.

FD चुनते समय इन बातों का रखें ध्यान

ये बैंकों की अधिकतम ब्याज दरें हैं. सिर्फ सबसे ज्यादा ब्याज देखकर FD चुनना सही नहीं होगा. इन्वेस्टमेंट से पहले ये देखना चाहिए कि पैसा कितने समय के लिए जमा करना है और उस समय में कौनसा बैंक बेहतर दर दे रहा है. साथ ही FD को समय से पहले तोड़ने पर लगने वाले नियमों को भी समझ लेना चाहिए.

FD की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद रिटर्न के लिए रोजाना बाजार पर नजर रखने की जरूरत नहीं होती. शेयर बाजार या दूसरे बाजार इन्वेस्टमेंट की तरह इसमें रोज के उतार चढ़ाव की परेशानी नहीं रहती. सीनियर सिटीजन के लिए ये सर्विस खास तौर पर काम की हो सकती है, क्योंकि वो अपनी बचत को एक फिक्स समय के लिए जमा करके पहले से फिक्स ब्याज ले सकते हैं.

सीनियर सिटीजन के लिए FD की ब्याज दर अलग अलग बैंक और कंपनियां में एक जैसी नहीं है. सरकारी बैंक और निजी बैंक, विदेशी बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक अलग अलग दरों पर FD की सर्विस दे रही है. इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले अलग अलग संस्थानों की ब्याज दरों की तुलना करना जरूरी है.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 03 Sep 2026 08:48 PM (IST)
Tags :
FD Interest Rate Senior Citizen FD
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