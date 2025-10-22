हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसनिवेश से पहले सावधान! आखिर क्यों BSE ने इस शेयर को लेकर किया अलर्ट? 18 महीनों में 63000 परसेंट का दे चुकी है रिटर्न

RRP Semiconductor Shares: बीएसई ने चेतावनी देते हुए कहा कि निवेशकों को शेयर पर अधिक सावधानी के साथ दांव लगाना चाहिए. एक्सचेंज ने आरआरपी के शेयर को ESM फ्रेमवर्क के तहत रखा है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 22 Oct 2025 01:30 PM (IST)
Preferred Sources

RRP Semiconductor Shares: आरआरपी सेमीकंडक्टर (RRP Semiconductor) के शेयरों की कीमत में महज 18 महीनों में 61848 परसेंट की तेजी आई है. इसके शेयर में अप्रैल 2024 में 15 रुपये से अक्टूबर 2025 में 9292.20 तक का उछाल आया है. यानी कि बीते 18 महीनों में शेयर ने 61848 परसेंट का गजब का रिटर्न दिया है.

मार्केट कैप 12000 करोड़ के पार

इसी के साथ दो साल से भी कम समय में यह एक छोटी सी कंपनी से 12659.69 करोड़ के मार्केट कैप वाली दिग्गज कंपनी बन गई है. बीते मंगलवार को भी इसके शेयर 2 परसेंट चढ़कर 9478 रुपये पर बंद हुए. बीच में यह अफवाह भी उड़ी थी कि जाने-माने खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने इस कंपनी के शेयर खरीदे हैं, जिसके बाद निवेशकों में इसे खरीदने की होड़ मई गई. आखिरकार कंपनी को आकर सफाई देनी पड़ी थी कि सचिन ने कंपनी के शेयरों पर कोई दांव नहीं लगाया है. 

ESM फ्रेमवर्क में रखे गए शेयर 

कंपनी के शेयरों में आई इस ताबड़तोड़ तेजी के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने निवेशकों को अलर्ट करते हुए कहा कि आरआरपी के शेयरों में हुआ यह भारी इजाफा कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल्स से मेल नहीं खाती है. बीएसई ने चेतावनी देते हुए कहा कि निवेशकों को शेयर पर अधिक सावधानी के साथ दांव लगाना चाहिए. स्पेक्यूलेटिव गतिविधियां रोकने के लिए एक्सचेंज ने आरआरपी सेमीकंडक्टर के शेयर को इन्हैंस्ड सर्विलांस मेशर (ESM) फ्रेमवर्क के तहत रखा है.

क्या होता है ESM फ्रेमवर्क?

यह एक ऐसा मेकैनिज्म है, जिसे उन शेयरों की निगरानी रखने के लिए डिजाइन किया गया है, जिनमें तेजी से उतार-चढ़ाव आता है. ESM के तहत, अब शेयर ट्रेड-फॉर-ट्रेड सेटलमेंट के तहत कारोबार करेंगे, जहां इंट्राडे ट्रेडिंग की अनुमति नहीं है. इसके अलावा, इसका डेली प्राइस बैंड 2 परसेंट तय किया गया है. 

शेयर है या बुलेट ट्रेन?

पिछले एक साल में शेयर ने 13054 परसेंट का रिटर्न दिया है. जबकि छह महीनों में इसने 1135 परसेंट और तीन महीनों में 248 परसेंट की बढ़त हासिल की है. इस साल अब तक शेयर ने 4909 परसेंट का रिटर्न दिया है. इसके 52-हफ्ते का हाई लेवल 9,292.20 रुपये है, जबकि लो लेवल 70.64 रहा है. इससे पता चलता है कि यही कितनी तेजी से आगे बढ़ी है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 22 Oct 2025 01:30 PM (IST)
