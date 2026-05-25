हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसबजट बिगाड़ रही महंगाई, 11000 की अरहर तो 9000 की उड़द, जानें आपके शहर में कितने की मिलेगी 1 किलो दाल?

बजट बिगाड़ रही महंगाई, 11000 की अरहर तो 9000 की उड़द, जानें आपके शहर में कितने की मिलेगी 1 किलो दाल?

Pulse Price Hike: महंगाई की मार ने कहीं का नहीं छोड़ा है. पेट्रोल- डीजल और एलपीजी के बाद अब दाल के दाम भी महंगे हो रहे हैं. डर तो इस बात का है कि देखते ही देखते ये प्लेट से गायब न हो जाएं.

By : सृष्टि | Updated at : 25 May 2026 02:01 PM (IST)
Preferred Sources

Pulse Price Hike: देशभर के लोग महंगाई से परेशान हैं. किसी को गैस सिलेंडर नहीं मिल रही है तो किसी के लिए अपनी स्कूटी- कार को सड़क पर निकालना सपना सा लगने लगा है. पेट्रोल- डीजल, सोना- चांदी तक की कीमत में आग लगी हुआ है. इसके अलावा एलपीजी, दूध, ब्रेड तक की कीमतें बढ़ गई हैं और अब बारी आई है दाल की. दाल की कीमतों ने काफी ऊंची छलांक मारी है. पहले और अब के भाव में काफी ज्यादा अंतर आया है. वैसे तो हमारे देश में दाल ज्यादातर आयात नहीं होते हैं, बावजूद इसके दालों की कीमत आखिर क्यों इतनी तेजी से भाग रही है ये भी आप यहां से समझ सकते हैं. यहां अलग- अलग दाल की कीमत भी बताई गई है.

दाल के नाम पुरानी कीमत (प्रति क्विंटल) नए दाम (प्रति क्विंटल)
अरहर दाल 9000 11800
उड़द दाल 7500 9000
मसूर दाल 5600 7500
मूंग दाल 9500 11000
चना दाल 7500 8500

क्या है खुदरा भाव?

  • अरहर / तूर दाल: ₹115 से ₹150 प्रति किलो
  • उड़द दाल (धुली/काली): ₹110 से ₹140 प्रति किलो
  • मूंग दाल (धुली/छिलका): ₹95 से ₹130 प्रति किलो
  • चना दाल: ₹80 से ₹95 प्रति किलो
  • मसूर दाल: ₹85 से ₹110 प्रति किलो

क्यों बढ़ रहे हैं दाल के दाम?
दालों के दाम बढ़ने के पीछे कुछ खास वजह हैं. जैसे कि अगर ध्यान दें तो घरेलू उत्पादन में कमी, मौसम में उतार-चढ़ाव और जमाखोरी से दाल की कीमत ज्यादा बढ़ती है. इसके अलावा, आयात की लागत में बढ़ोतरी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईंधन की कीमतों में उछाल के कारण माल ढुलाई महंगी होना भी इसका बड़ा कारण है. वैसे तो दाल ज्यादा आयात नहीं होता लेकिन बाजार में बढ़ रहे तनाव की वजह से इनकी कीमतों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है. 

पेट्रोल-डीजल का असर, अब महंगा होगा सफर, जानें कितना बढे़गा बस का किराया और ढुलाई दर का भाड़ा

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 25 May 2026 01:59 PM (IST)
Tags :
Price Hike Business News Pulses Petrol & Diesel
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
बजट बिगाड़ रही महंगाई, 11000 की अरहर तो 9000 की उड़द, जानें आपके शहर में कितने की मिलेगी 1 किलो दाल?
बजट बिगाड़ रही महंगाई, 11000 की अरहर तो 9000 की उड़द, जानें आपके शहर में कितने की मिलेगी 1 किलो दाल?
बिजनेस
7 रुपए की बढ़ोतरी भी कम! क्रूड ऑयल सस्ता, फिर भी और महंगा हो सकता है पेट्रोल-डीजल, वजह जानें
7 रुपए की बढ़ोतरी भी कम! क्रूड ऑयल सस्ता, फिर भी और महंगा हो सकता है पेट्रोल-डीजल, वजह जानें
बिजनेस
Petrol-Diesel Price Hike Live Updates: आम आदमी की बढ़ीं मुश्किलें, 10 दिनों में 7 रुपये से अधिक महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल
आम आदमी की बढ़ीं मुश्किलें, 10 दिनों में 7 रुपये से अधिक महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल
बिजनेस
पेट्रोल-डीजल का असर, अब महंगा होगा सफर, जानें कितना बढे़गा बस का किराया और ढुलाई दर का भाड़ा
पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने से अब महंगा होगा सफर, जानें कितना बढे़गा बस का किराया और ढुलाई दर का भाड़ा
Advertisement

वीडियोज

Twisha Sharma Murder Case: ट्विशा केस में आज कोर्ट में क्या हुआ? | Supreme Court Hearing
Marco Rubio Taj Mahal Visit: ताजमहल देखने पहुंचे मार्को रुबियो | Breaking | US India Relations
US-Israel-Iran War: यूरेनियम छोड़ने से ईरान का इनकार | Breaking | Donald Trump
US-Israel-Iran War: ट्रंप के शांति समझौता संकेत से कच्चे तेल में बड़ी गिरावट! | US Oil Crash
Petrol-Diesel Price Hike: पेट्रोल पंप पर मीटर देखकर भड़के लोग | Breaking | PM Modi Appeal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत आ रहे 114 राफेल लड़ाकू विमान, सरकार ने कर दिया रास्ता साफ, IAF की ताकत देख कांप उठेंगे शहबाज-मुनीर!
भारत आ रहे 114 राफेल, सरकार ने कर दिया रास्ता साफ, IAF की ताकत देख कांप उठेंगे शहबाज-मुनीर!
बिहार
फाल्टा उपचुनाव: BJP की प्रचंड जीत पर शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान, TMC के लिए कर दी 'भविष्यवाणी'
फाल्टा उपचुनाव: BJP की प्रचंड जीत पर शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान, TMC के लिए कर दी 'भविष्यवाणी'
विश्व
Hajj 2026: हज 2026 की शुरुआत, मक्का में 15 लाख से ज्यादा हाजियों के पहुंचने की तैयारी, सऊदी में कैसे हैं इंतजाम?
हज 2026 की शुरुआत, मक्का में 15 लाख से ज्यादा हाजियों के पहुंचने की तैयारी, सऊदी में कैसे हैं इंतजाम?
क्रिकेट
Vaibhav Sooryavanshi IPL 2026: 15 साल की उम्र में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी के नाम एक और खिताब
15 साल की उम्र में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी के नाम एक और खिताब
बॉलीवुड
Raja Shivaji BO Day 24: चौथे संडे फिर 'राजा शिवाजी' की दहाड़ से गूंजा बॉक्स ऑफिस, कमाई में आया जबरदस्त उछाल, इतिहास रचने से इंचभर है दूर
चौथे संडे फिर 'राजा शिवाजी' की दहाड़ से गूंजा बॉक्स ऑफिस, इतिहास रचने से इंचभर है दूर
इंडिया
दिल्ली जिमखाना क्लब: 1913 में 7 महाराजाओं ने बसाई 27.3 एकड़ की रियासत, मेंबरशिप के लिए पैदा होने से पहले अप्लाई, जानें दिलचस्प किस्से
7 महाराजाओं ने 27 एकड़ में बसाया दिल्ली जिमखाना क्लब! मेंबरशिप के लिए पैदा होने से पहले अप्लाई
हेल्थ
Melanoma Cases In UK: शरीर के तिलों को कतई न करें इग्नोर, बढ़ रहा है स्किन कैंसर का खतरनाक रूप
शरीर के तिलों को कतई न करें इग्नोर, बढ़ रहा है स्किन कैंसर का खतरनाक रूप
ट्रेंडिंग
Pappu Yadav Viral Video: वाह MP साहब! गुलमर्ग की वादियों में घुड़सवारी करते दिखे पप्पू यादव, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल 
वाह MP साहब! गुलमर्ग की वादियों में घुड़सवारी करते दिखे पप्पू यादव, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल 
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget