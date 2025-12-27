चांदी क्यों हो रही है इतनी महंगी? एक हफ्ते में इतने उछल गए दाम, विदेशी बाजार में भी तेजी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Silver Price Today: सोना और चांदी जैसे बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है. चांदी के दाम तो आसमान छू रहे हैं. शुक्रवार के कारोबारी दिन देश की राजधानी दिल्ली में चांदी के भाव 9350 रुपये प्रति किलोग्राम उछल गए थे.

इस तेजी के बाद चांदी 2,36,350 रुपये के लेवल पर पहुंच गया था. पिछले एक सप्ताह की बात करें तो, 19 दिसंबर को चांदी करीब 2,04,100 रुपये के आस-पास ट्रेड कर रहा था. वहीं अब इसकी कीमत 2,36,000 रुपये से ऊपर निकल गई है. आइए जानते हैं, इस तेजी के कारण और विदेशी मार्केट का हाल....

विदेशी बाजार के हाल

अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिली है. स्पॉट सिल्वर पहली बार 75 डॉलर प्रति आउंस के ऊपर पहुंच गया है. इस दौरान कीमत में 3.72 डॉलर या करीब 5.18 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई है. कारोबार के दौरान चांदी का भाव बढ़कर 75.63 डॉलर प्रति आउंस के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है.

चांदी की क्यों बढ़ रही हैं मांग?

चांदी की कीमतों में आई तेजी की बड़ी वजह औद्योगिक इंडस्ट्री से जुड़ी मांग का लगातार बढ़ना है. फैक्ट्रियों और तकनीकी सेक्टरों में चांदी की डिमांड बढ़ी है. साथ ही वैश्विक स्तर पर चांदी की उत्पादन सीमित होने और बढ़ती मांग ने चांदी की कीमतों में इजाफा लाने का काम किया है.

सॉलिड-स्टेट बैटरी जैसे उभरते सेगमेंट में चांदी एक महत्वपूर्ण ऐलिमेंट हैं. ईवी वाहनों, सोलर एनर्जी सेक्टर इत्यादि में चांदी का इस्तेमाल किया जाता है. यही वजह है कि इंडस्ट्रियल डिमांड चांदी के भाव को लगातार सहारा दे रही हैं.

विशेषज्ञों का मानना है कि, दुनिया में इस वक्त करीब 850 मिलियन औंस चांदी का उत्पादन हो रहा है, जबकि चांदी की मांग 1.16 बिलियन औंस हैं. साथ ही अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव से भी चांदी के निर्यात पर प्रभाव पड़ सकता हैं.

