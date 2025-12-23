बैंक नहीं, पोस्ट ऑफिस FD बना रहा मालामाल, रेपो रेट से बेअसर जमा राशि पर दे रहे 7.5 परसेंट तक का इंटरेस्ट
Post office FD: रेपो रेट का पोस्ट ऑफिस FD पर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि इसकी ब्याज दरें सीधे सरकार तय करती है, जिसे हर तीन महीने में अपडेट किया जाता है.
Post office FD: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस साल रेपो रेट में 1.25 परसेंट की कटौती की है. इसके बाद देश भर के बैंकों ने भी अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर इंटरेस्ट रेट कम करने की होड़ लगा दी. यह बेहद सामान्य सी बात है कि जब RBFI रेपो रेट घटाता है, तो बैंक FD पर अपना इंटरेस्ट कम कर देते हैं और जब RBI रेपो रेट बढ़ाता है, तो बैंक भी FD पर इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं.
हालांकि, रेपो रेट का पोस्ट ऑफिस FD पर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि इसकी ब्याज दरें सीधे सरकार तय करती है, जिसे हर तीन महीने में अपडेट किया जाता है. ऐसे में यह कहा जा सकता है कि सुरक्षित इंवेस्टमेंट और गारंटीड रिटर्न के लिए पोस्ट ऑफिस FD को अभी भी स्मार्ट च्वॉइस माना जा सकता है.
पोस्ट ऑफिस TD स्कीम पर इंटरेस्ट
फिलहाल, पोस्ट ऑफिस TD स्कीम में 6.9-7.5 परसेंट तक का इंटरेस्ट दिया जा रहा है, जो कई बैंकों के FD रेट से ज्यादा है. पोस्ट ऑफिस TD स्कीम ठीक बैंक FD की तरह काम करता है, जिसमें आप एक फिक्स्ड समय के लिए एकमुश्त रकम इन्वेस्ट करते हैं और मैच्योरिटी पर आपको ब्याज सहित प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाता है इसलिए कई निवेशक इसे 'पोस्ट ऑफिस FD' भी कहते हैं. पोस्ट ऑफिस TD स्कीम में एक साल के निवेश पर 6.9 परसेंट, दो साल के निवेश पर 7.0 परसेंट, तीन साल के निवेश पर 7.1 परसेंट और 5 साल के निवेश पर 7.5 परसेंट भी कहते हैं.
90000 के करीब केवल ब्याज ही
ऐसे में अगर आप 7.5 परसेंट के इंटरेस्ट पर 5 साल के लिए पोस्ट ऑफिस के TD स्कीम में 2,00,000 तक का इंवेस्ट करते हैं, तो कम्पाउंडिंग ग्रोथ के साथ मैच्योरिटी होने पर आपको 89,990 का गारंटीड ब्याज मिलेगा, जिससे टोटल रकम 2,89,990 रुपये तक पहुंच जाएगी. आज के समय में बहुत कम ही बैंक ऐसे होंगे, जो FD पर 7.5 परसेंट तक का इंटरेस्ट देते हैं. ज्यादातर इनका इंटरेस्ट रेट इन दिनों 6.5-7 परसेंट के बीच बना हुआ है. ऐसे में साफ है कि पोस्ट ऑफिस वाला ऑप्शन आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. इसकी एक और खासियत यह है कि 5-साल की पोस्ट ऑफिस TD स्कीम इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट्स के लिए योग्य है, जो शॉर्ट-टर्म बैंक FD में नहीं मिलता.
रेपो रेट के बाद बैंक के इंटरेस्ट रेट
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI)
SBI ने 15 दिसंबर 2025 से सामान्य ग्राहकों के लिए ब्याज दर 6.45 परसेंट से घटाकर 6.40 परसेंट कर दिया है. सीनियर सीटिजंस के लिए इसे 6.95 परसेंट से घटाकर 6.90 परसेंट कर दिया गया है. इसके अलावा, अमृत वृष्टि FD पर भी ब्याज दर को 6.60 परसेंट से घटाकर 6.45 परसेंट कर दिया है.
इंडियन बैंक
रेपो रेट को लेकर RBI के फैसले के बाद इंडियन बैंक ने भी अपना रेपो-लिंक्ड बेंचमार्क लेंडिंग रेट को 8.2 परसेंट से घटाकर 7.95 परसेंट कर दिया है.
ICICI बैंक
ICICI बैंक रेपो रेट कम होने के बाद अलग-अलग टेन्योर वाले FD पर फिलहाल लगभग 2.75-6.60 परसेंट के बीच इंटरेस्ट दे रहा है, जबकि सीनियर सिटिजन्स को लगभग 7.20 परसेंट तक मिल रहा है.
बैंक ऑफ बड़ौदा
रेपो रेट के कम होने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) ने भी रेपो-लिंक्ड बेंचमार्क लेंडिंग रेट को मौजूदा 8.15 परसेंट से घटाकर 7.90 परसेंट कर दिया है.
