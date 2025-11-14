हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

हिंदी न्यूज़ बिजनेस PhysicsWallah के IPO के लिए आज अलॉट होंगे शेयर, अगर आपने भी लगाई है बोली तो ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

PhysicsWallah के IPO के लिए आज अलॉट होंगे शेयर, अगर आपने भी लगाई है बोली तो ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

PhysicsWallah IPO: फिजिक्सवाला (Physics Wallah IPO) में शेयरों का अलॉटमेंट आज शुक्रवार, 14 नवंबर को फाइनल होने वाला है. बोली लगाने वाले निवेशक अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 14 Nov 2025 10:42 AM (IST)
Preferred Sources

PhysicsWallah IPO: एडटेक कंपनी फिजिक्सवाला (Physics Wallah IPO) में शेयरों का अलॉटमेंट आज शुक्रवार, 14 नवंबर को होने वाला है. कंपनी के शेयर मंगलवार, 18 नवंबर को BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे.  इससे एक दिन पहले यानी कि 17 नवंबर को बोली लगाने वालों के डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट करने का प्रॉसेस शुरू हो जाएगा.

IPO के लिए खूब लगी बोलियां

11 नवंबर को खुले 3480 करोड़ रुपये के इस आईपीओ (3100 करोड़ का फ्रेश इश्यू और 380 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल ) के लिए गुरुवार को बोली लगाने का आखिरी दिन था और इस दौरान यह पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गया. BSE की डेटा के मुताबिक, आईपीओ में निवेशकों ने काफी दिलचस्पी दिखाई. आईपीओ को 18,62,04,143 शेयरों के मुकाबले 33,62,27,044 शेयरों के लिए बोलियां लगीं, जिससे यह ओवरऑल 1.81 गुना सब्सक्राइब हुआ. क्वॉलिफाइड इंस्टीट्यूश्नल बायर्स (QIBs) 2.70 गुना ज्यादा बोली लगाकर सबसे आगे रहे. इसके बाद रिटेल इंडीविजुअल इंवेस्टर्स  (RIIs) के लिए 1.06 गुना हिस्सा बुक हुआ और नॉन-इंस्टीट्यूश्नल इंवेस्टर्स ने अपना कोटा  0.4 गुना से ज्यादा बुक किया. 

BSE पर कैसे चेक करें स्टेटस

सबसे पहले BSE की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.bseindia.com/investors/appli_check.aspx पर जाएं. 

'Issue Type' में 'Equity' सिलेक्ट करें. 

'Issue Name' की ड्रॉपडाउन लिस्ट से 'PhysicsWallah Limited' को चुनें. 

अपना Application Number या PAN नंबर दर्ज करें.

कैप्चा को वेरिफाई करें और 'Search' पर क्लिक करें, आपको अपना अलॉटमेंट स्टेटस दिख जाएगा.

NSE पर कैसे चेक करें स्टेटस? 

सबसे पहले NSE के IPO एप्लीकेशन ट्रैकिंग पेज  https://www.nseindia.com/invest/check-trades-bids-verify-ipo-bids
पर जाएं.

वहां 'Equity and SME IPO Bid Details' पर क्लिक करें.

लिस्ट में से 'PHYSICS' को इश्यू सिंबल के तौर पर सिलेक्ट करें.

Application Number और PAN जैसी डिटेल्स भरें.

सबमिट करने पर आपको अलॉटमेंट स्टेटस स्क्रीन पर दिखेगा.

MUFG Intime पर कैसे चेक करेंगे स्टेटस?

सबसे पहले MUFG Intime की आधिकारिक वेबसाइट https://in.mpms.mufg.com/Initial_Offer/public-issues.html पर जाएं.

फिर ड्रॉपडाउन में कंपनी का नाम 'PhysicsWallah Ltd'टाइप करें.

PAN, एप्लीकेशन नंबर, DP ID/Client ID या बैंक अकाउंट नंबर में से कोई एक जानकारी भरें.

आखिर में 'Search' बटन पर क्लिक कर अपना अलॉटमेंट स्टेटस जानें. 

 

 

 

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 14 Nov 2025 10:22 AM (IST)
Tags :
PhysicsWallah IPO PhysicsWallah IPO Share Allotment PhysicsWallah IPO Listing
