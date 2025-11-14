PhysicsWallah IPO: एडटेक कंपनी फिजिक्सवाला (Physics Wallah IPO) में शेयरों का अलॉटमेंट आज शुक्रवार, 14 नवंबर को होने वाला है. कंपनी के शेयर मंगलवार, 18 नवंबर को BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे. इससे एक दिन पहले यानी कि 17 नवंबर को बोली लगाने वालों के डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट करने का प्रॉसेस शुरू हो जाएगा.

IPO के लिए खूब लगी बोलियां

11 नवंबर को खुले 3480 करोड़ रुपये के इस आईपीओ (3100 करोड़ का फ्रेश इश्यू और 380 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल ) के लिए गुरुवार को बोली लगाने का आखिरी दिन था और इस दौरान यह पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गया. BSE की डेटा के मुताबिक, आईपीओ में निवेशकों ने काफी दिलचस्पी दिखाई. आईपीओ को 18,62,04,143 शेयरों के मुकाबले 33,62,27,044 शेयरों के लिए बोलियां लगीं, जिससे यह ओवरऑल 1.81 गुना सब्सक्राइब हुआ. क्वॉलिफाइड इंस्टीट्यूश्नल बायर्स (QIBs) 2.70 गुना ज्यादा बोली लगाकर सबसे आगे रहे. इसके बाद रिटेल इंडीविजुअल इंवेस्टर्स (RIIs) के लिए 1.06 गुना हिस्सा बुक हुआ और नॉन-इंस्टीट्यूश्नल इंवेस्टर्स ने अपना कोटा 0.4 गुना से ज्यादा बुक किया.

BSE पर कैसे चेक करें स्टेटस

सबसे पहले BSE की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.bseindia.com/investors/appli_check.aspx पर जाएं.

'Issue Type' में 'Equity' सिलेक्ट करें.

'Issue Name' की ड्रॉपडाउन लिस्ट से 'PhysicsWallah Limited' को चुनें.

अपना Application Number या PAN नंबर दर्ज करें.

कैप्चा को वेरिफाई करें और 'Search' पर क्लिक करें, आपको अपना अलॉटमेंट स्टेटस दिख जाएगा.

NSE पर कैसे चेक करें स्टेटस?

सबसे पहले NSE के IPO एप्लीकेशन ट्रैकिंग पेज https://www.nseindia.com/invest/check-trades-bids-verify-ipo-bids

पर जाएं.

वहां 'Equity and SME IPO Bid Details' पर क्लिक करें.

लिस्ट में से 'PHYSICS' को इश्यू सिंबल के तौर पर सिलेक्ट करें.

Application Number और PAN जैसी डिटेल्स भरें.

सबमिट करने पर आपको अलॉटमेंट स्टेटस स्क्रीन पर दिखेगा.

MUFG Intime पर कैसे चेक करेंगे स्टेटस?

सबसे पहले MUFG Intime की आधिकारिक वेबसाइट https://in.mpms.mufg.com/Initial_Offer/public-issues.html पर जाएं.

फिर ड्रॉपडाउन में कंपनी का नाम 'PhysicsWallah Ltd'टाइप करें.

PAN, एप्लीकेशन नंबर, DP ID/Client ID या बैंक अकाउंट नंबर में से कोई एक जानकारी भरें.

आखिर में 'Search' बटन पर क्लिक कर अपना अलॉटमेंट स्टेटस जानें.

