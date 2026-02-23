हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसToll Tax Refund: FASTag अकाउंट करते रहें चेक, रिफंड का पैसा आएगा वापस; जानें क्या है मामला?

Toll Tax Refund: FASTag अकाउंट करते रहें चेक, रिफंड का पैसा आएगा वापस; जानें क्या है मामला?

Toll Refund: एक्सप्रेसवे पर गैस टैंकर के पलटने के बाद यातायात पूरी तरह से ठप हो गया. बिना किसी सुविधा के यात्री 32 घंटे तक जाम में फंसे रहे. ऊपर से टोल वसूला गया, तो उन्हें इस पर गुस्सा आ गया.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 23 Feb 2026 10:57 AM (IST)
Preferred Sources

Toll Refund: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर 3 फरवरी को भारी ट्रैफिक जाम में फंसे लोगों के लिए बड़ी खबर है. दरअसल, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर खोपोली के पास एक गैस टैंकर के पलट जाने के बाद 32 घंटे तक लगे जाम में फंसे 1.2 लाख पैसेंजर्स को टोल टैक्स वापस किए जाएंगे.

महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MSRDC) के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है. रिफंड अमाउंट टोटल  5.16 करोड़ रुपये का होगा. रिफंड में एक्सप्रेसवे और पुणे-बेंगलुरु हाईवे दोनों के टोल शामिल होंगे. एक्सप्रेसवे पर गैस टैंकर के पलट जाने के हादसे के बाद यातायात पूरी तरह से ठप हो गया. हजारों की तादात में यात्री घंटों जाम में फंसे रहे. इस दौरान यात्रियों से टोल न वसूले जाने का निर्देश दिया गया, लेकिन इसके लागू होने के बाद भी लोगों से टोल वसूला गया.

MSRDC ने IRB इंफ्रास्ट्रक्चर से मांगा डिटेल 

TOI के साथ हुई बातचीत में MSRDC के एक अधिकारी ने बताया, ''हमारे पास उन यात्रियों का डेटा है, जिनसे गैस टैंकर हादसे के बाद टोल रोकने के आदेश जारी होने के बाद भी टोल वसूला गया है. यह रकम आने वाले हफ्ते में यात्रियों के FASTag अकाउंट में वापस कर दी जाएगी.'' MSRDC ने हादसे और उसके चलते लगे ट्रैफिक जाम को देखते हुए टोल कलेक्शन रोक दिए जाने के बाद अपने कंसेशनेयर, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर से FASTag कटौती का डिटेल्ड डेटा भी मांगा था ताकि सभी प्रभावित यात्रियों को टोल की रकम सही तरीके से लौटाई जा सके. 

घंटों जाम में परेशान हुए यात्री

MSRDC ने IRB से साफ-साफ पूछा था कि क्या टोल कलेक्शन रोकने की जानकारी मिलने के बाद भी टोल वसूला गया था या नहीं. उन्होंने कहा, माना जा रहा है कि टोल प्लाजा के बैरियर खुलने तक यात्रियों के FASTag से पैसे कटते रहे होंगे. टोल कलेक्शन रोकने का ऑर्डर जारी होने के बाद भी जिन यात्रियों से टोल की वसूली हुई उन्हें अब पैसे वापस कर दिए जाएंगे.

बता दें कि बीते 3 फरवरी को हादसे की वजह से एक दिन से भी ज्यादा समय तक बिना किसी बेसिक सुविधा के जाम में फंसे रहे लोगों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ी. खासकर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. कई लोगों के अपने प्लान कैंसिल करने पड़े. ऐसे में जब खालापुर प्लाजा पर टोल कलेक्शन होते रहने की खबर सामने आई, तो लोगों का गुस्सा और बढ़ गया. 

किन मामलों में मिलता है टोल रिफंड? 

  • ट्रैफिक जाम में घंटों फंसे रहने और लंबी देरी होने पर टोल रिफंड किया जाता है.
  • फास्टैग स्कैनर में खराबी से गलत पैसे कट गए तो आपको आपका रिफंड मिल जाएगा.
  • कार जैसी किसी छोटी गाड़ी को बड़ी गाड़ी मानते हुए अधिक टोल काटे जाने पर बाद में पैसे लौटा दिए जाते हैं.
  • बिना टोल प्लाजा से गुजरे पैसे कट जाने की स्थिति में रकम पूरी लौटाई जाती है.
  • एक ही समय पर एक ही टोल प्लाजा पर दो बार पैसे कटने से भी बाद में पैसे वापस कर दिए जाते हैं. 

ये भी पढ़ें:

बाप रे! 1316 करोड़ रुपये का ऑर्डर, निवेशकों की रडार पर रहेगा ये रेलवे स्टॉक

Published at : 23 Feb 2026 10:57 AM (IST)
Tags :
FASTag Mumbai-Pune Expressway Mumbai Pune Expressway Mumbai-Pune Expressway Traffic Jam Rules
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Toll Tax Refund: FASTag अकाउंट करते रहें चेक, रिफंड का पैसा आएगा वापस; जानें क्या है मामला?
FASTag अकाउंट करते रहें चेक, रिफंड का पैसा आएगा वापस; जानें क्या है मामला?
बिजनेस
Gold Silver Price Today: सोने-चांदी में बड़ी तेजी, सोना 3000 और चांदी 13,500 रुपये महंगी; जानिए आज आपके शहर का ताजा रेट
सोने-चांदी में बड़ी तेजी, सोना 3000 और चांदी 13,500 रुपये महंगी; जानिए आज आपके शहर का ताजा रेट
बिजनेस
बाप रे! 1316 करोड़ रुपये का ऑर्डर, निवेशकों की रडार पर रहेगा ये रेलवे स्टॉक
बाप रे! 1316 करोड़ रुपये का ऑर्डर, निवेशकों की रडार पर रहेगा ये रेलवे स्टॉक
बिजनेस
Stock Market 23 February: शेयर बाजार में तूफानी तेजी! सेंसेक्स 614 अंक उछला, निफ्टी 25,754 के पार
शेयर बाजार में तूफानी तेजी! सेंसेक्स 614 अंक उछला, निफ्टी 25,754 के पार
Advertisement

वीडियोज

AI Summit Controversy : प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का 'हंटर'! कई युवा नेता हिरासत में ! | Congress |
Rajkot Bulldozer Action: राजकोट में महा-बुलडोजर अभियान! , 1400 घरों को किया जमींदोज | Breaking News
T20 World Cup: दक्षिण अफ्रीका से हार..अब सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगा भारत? | Ind Vs SA | Team India
Rajkot Demolition: आंखों के सामने मलबे में तब्दील हुए घर, बिलख-बिलख कर रोईं महिलाएं!
Nepal Bus Accident: धाडिंग में यात्रियों से भरी बस नदी में गिरी, 18 लोगों की मौत | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'प्रिय मित्र, इजरायल और भारत मिलकर...', नेतन्याहू ने पीएम मोदी के स्वागत में किया वो मैसेज, पढ़कर जलेगी दुनिया
'प्रिय मित्र, इजरायल और भारत मिलकर...', नेतन्याहू ने पीएम मोदी के स्वागत में किया वो मैसेज, पढ़कर जलेगी दुनिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलंकार अग्निहोत्री आज करेंगे अपनी पार्टी का ऐलान, भगवान राम और कृष्ण पर होगा नाम
अलंकार अग्निहोत्री आज करेंगे अपनी पार्टी का ऐलान, भगवान राम और कृष्ण पर होगा नाम
विश्व
World Defence Budget 2026: वो 10 देश, जो सेना पर पानी की तरह बहाते हैं पैसा, भारत किस नंबर पर? कितना करता है खर्च
वो 10 देश, जो सेना पर पानी की तरह बहाते हैं पैसा, भारत किस नंबर पर? कितना करता है खर्च
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप के में भारत को मिली सबसे बड़ी हार, साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाई शर्मनाक रिकॉर्ड्स की झड़ी
टी20 वर्ल्ड कप के में भारत को मिली सबसे बड़ी हार, साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाई शर्मनाक रिकॉर्ड्स की झड़ी
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 31: नई फिल्मों की भीड़ के बीच भी धड़ल्ले से नोट छाप रही 'बॉर्डर 2', 5वे संडे भी धमाकेदार रहा कलेक्शन
नई फिल्मों की भीड़ के बीच भी धड़ल्ले से नोट छाप रही 'बॉर्डर 2', 5वे संडे भी धमाकेदार रहा कलेक्शन
इंडिया
Karnataka Government: ये राज्य लगाएगा 16 से से कम उम्र के बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर बैन, प्लान पर शुरू होने जा रहा काम
ये राज्य लगाएगा 16 से से कम उम्र के बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर बैन, प्लान पर शुरू होने जा रहा काम
ट्रेंडिंग
Video: गर्मी से परेशान यात्री ने ट्रेन में लगाया पर्सनल कूलर, वायरल वीडियो देख लोग बोले- जुगाड़ हो तो ऐसा
गर्मी से परेशान यात्री ने ट्रेन में लगाया पर्सनल कूलर, वायरल वीडियो देख लोग बोले- जुगाड़ हो तो ऐसा
जनरल नॉलेज
होली पर रंग खेलने की परंपरा कैसे शुरू हुई, जब नहीं थे कलर तब कैसे मनाते थे यह त्योहार?
होली पर रंग खेलने की परंपरा कैसे शुरू हुई, जब नहीं थे कलर तब कैसे मनाते थे यह त्योहार?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget