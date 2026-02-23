बाप रे! 1316 करोड़ रुपये का ऑर्डर, निवेशकों की रडार पर रहेगा ये रेलवे स्टॉक

Railtel Corporation Share: रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (Railtel Corporation Shares) के शेयरों में आज हलचल देखने को मिल सकती है. दरअसल, इस सरकारी रेलवे कंपनी ने कंस्ट्रक्शन कंपनी अशोका बिल्डकॉन के साथ मिलकर महाराष्ट्र सरकार के रजिस्ट्रेशन विभाग के आधुनिकीकरण के लिए 1,136.18 करोड़ रुपये का बड़ा ठेका हासिल किया है. यह प्रोजेक्ट जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन (IGR) और कंट्रोलर ऑफ स्टैम्प्स के ऑफिस के मॉडर्नाइजेशन से जुड़ा है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

