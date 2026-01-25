Padma Awards 2026: गणतंत्र दिवस से पहले केंद्र सरकार ने साल 2026 के पद्म पुरस्कारों की सूची जारी कर दी है. इस बार देशभर से 131 लोगों को उनके अलग-अलग क्षेत्रों में बेहतरीन योगदान के इन पुरस्कारों के लिए चुना गया है. इसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री शामिल हैं.

हर साल की तरह इन सम्मानों के जरिए समाज में खास काम करने वाले लोगों को पहचान दी जाती है. इस बार ये सम्मान कला, साहित्य, खेल, विज्ञान, शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक सेवा, उद्योग, व्यापार, कृषि और प्रशासन जैसे अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों को दिया गया है. आइए जानते हैं, बिजनेस से संबंध रखने वाले किन मशहूर व्यक्तियों को यह सम्मान मिला हैं....

पद्म पुरस्कार 2026: प्रमुख उद्योगपतियों को मिला सम्मान

पद्म पुरस्कार 2026 में इस बार कई प्रमुख उद्योगपतियों और उद्यमियों को उनके बेहतरीन योगदान के लिए सम्मानित किया गया है. बैंकिंग सेक्टर में लंबे समय से अहम भूमिका निभाने वाले उदय कोटक को पद्म भूषण से नवाजा गया है.

वहीं सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया के चेयरमैन सत्यनारायण नुवाल को रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी गोला-बारूद को बढ़ावा देने के लिए पद्म श्री सम्मान मिला है. इसके अलावा ‘प्रेशर कुकर किंग’ के नाम से पहचाने जाने वाले और TTK ग्रुप के प्रमुख रहे टीटी जगन्नाथन को मरणोपरांत पद्म श्री दिया गया है.

इसी क्रम में दलित उद्यमी अशोक खाड़े को कॉर्पोरेट जगत में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया है. टेक्सटाइल कारोबारी और ‘डोनेट लाइफ’ संस्था के संस्थापक नीलेश मंडलेवाला को भी पद्म श्री पुरस्कार मिला है. ये सभी सम्मान भारत सरकार की ओर से देश की अर्थव्यवस्था और समाज में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं.

इन हस्तियों को मिला सम्मान

इस बार पद्म विभूषण सम्मान के लिए केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वी.एस. अच्युतानंदन, दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन को मरणोपरांत चुना गया है. यह देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान माना जाता है.

वहीं पद्म भूषण पुरस्कार से पार्श्व गायिका अलका याग्निक, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, दक्षिण भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेता ममूटी और जाने-माने बैंकर उदय कोटक को सम्मानित किया गया है. इन सभी को अपने-अपने क्षेत्र में लंबे समय तक किए गए अहम योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है.

