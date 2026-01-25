हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसIpoIPO Calendar: 27 जनवरी से शुरू हो रहे सप्ताह में 5 नए पब्लिक इश्यू; जानें डेट, प्राइस और लिस्टिंग डिटेल

IPO Calendar: 27 जनवरी से शुरू हो रहे सप्ताह में 5 नए पब्लिक इश्यू; जानें डेट, प्राइस और लिस्टिंग डिटेल

शेयर बाजार में 27 जनवरी से शुरू हो रहे कारोबारी सप्ताह में निवेशकों के लिए निवेश के कई नए मौके सामने आने वाले हैं. इस हफ्ते SME सेगमेंट से जुड़ी 5 नई कंपनियां अपने पब्लिक इश्यू लेकर आ रही हैं...

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 25 Jan 2026 12:45 PM (IST)
Upcoming IPO January: भारतीय शेयर बाजार में 27 जनवरी से शुरू हो रहे कारोबारी सप्ताह में निवेशकों के लिए निवेश के कई नए मौके सामने आने वाले हैं. इस हफ्ते SME सेगमेंट से जुड़ी 5 नई कंपनियां अपने पब्लिक इश्यू लेकर आ रही हैं. जिनमें निवेशक अपना दांव लगा सकते हैं.

26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के कारण बाजार सोमवार को बंद रहने वाला है. मंगलवार से सामान्य रुप से शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होगी. आइए जानते हैं, इन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) के बारे में.....  

Kanishk Aluminium India आईपीओ

Kanishk Aluminium India का आईपीओ निवेशकों के लिए एक नया निवेश विकल्प बनकर सामने आ रहा है. कंपनी इस पब्लिक इश्यू के जरिए कुल 29.20 करोड़ जुटाने का प्रयास करने वाली है. यह आईपीओ 28 जनवरी को खुलेगा और इसमें निवेशक 30 जनवरी तक दांव लगा सकेंगे.

कंपनी ने आईपीओ के तहत शेयर का प्राइस 73 रुपये तय किया है. जबकि एक लॉट में 1600 शेयर रखे गए हैं. यानी निवेश के लिए एक साथ इतने शेयर खरीदने होंगे. कंपनी शेयरों की लिस्टिंग बीएसई SME प्लेटफॉर्म पर 4 फरवरी को होने की उम्मीद है. जिसके बाद निवेशक बाजार में इसकी खरीद-बिक्री कर सकेंगे.

Msafe Equipments आईपीओ

यह पब्लिक इश्यू निवेशकों के लिए 28 जनवरी को खुलेगा और 30 जनवरी तक इसमें आवेदन किया जा सकेगा. इस आईपीओ के जरिए कंपनी बाजार से कुल 66.42 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है. कंपनी की ओर से शेयरों का प्राइस बैंड 116 से 123 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है.  

एक लॉट में 1000 शेयर रखे गए हैं. कंपनी शेयरों की लिस्टिंग बीएसीई SME प्लेटफॉर्म पर 4 फरवरी को होने की उम्मीद है. 

Kasturi Metal Composite आईपीओ

कंपनी इस आईपीओ के जरिए कुल 17.61 करोड़ रुपये जुटाने की कोशिश करने वाली है. शेयरों का प्राइस बैंड 61 से 64 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है. कंपनी का आईपीओ निवेशकों के लिए 27 जनवरी से खुलने जा रहा है. निवेशक 29 जनवरी तक इस पर अपना दांव लगा सकते हैं.

एक लॉट में 2000 शेयर रखे गए हैं, यानी निवेश इसी लॉट साइज के अनुसार किया जाएगा. कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग बीएसई पर SME प्लेटफॉर्म पर 3 फरवरी को होने की संभावना है.

Accretion Nutraveda आईपीओ

यह आईपीओ कुल 24.77 करोड़ रुपये का है, जो 28 जनवरी से निवेश के लिए खुलेगा. कंपनी ने शेयरों का प्राइस बैंड 122 से 129 रुपये प्रति शेयर तय किया है. एक लॉट में 1000 शेयर रखे गए हैं. निवेशक 30 जनवरी तक कंपनी आईपीओ पर अपना दांव लगा सकते हैं. शेयरों के बीएसई SME प्लेटफॉर्म पर 4 फरवरी को लिस्ट होने की उम्मीद है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 25 Jan 2026 12:43 PM (IST)
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget