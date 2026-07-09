Old Currency: 50 और 100 रुपए के ये खास नोट बना देंगे करोड़पति! चेक करें अपना पर्स, बीवी की तिजोरी भी देखें
Old Currency: क्या आपके पास भी पुराने डिजाइन वाले 50 और 100 रुपये के नोट हैं? अगर हां, तो उन्हें संभालकर रखें, ये आपको घर बैठे- बैठे ही करोड़पति बना सकते हैं. आइये बताते हैं कैसे.
Old 50 and 100 rs Notes: कई लोगों को पुरानी चीजें यादों के रूप में इकट्ठा करने की आदत होती है. ऐसे ही कई लोग एक रिकॉर्ड बनाने के लिए भी कुछ चीजों का कलेक्शन बनाते हैं. जैसे अलग- अलग तरह के पेन, पत्ते, किताब, या फिर पुराने सिक्के या नोट. ऐसा कर लोग गिनीज बुक में भी अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुराने नोट या सिक्के जो अब बाजार में चलते भी नहीं हैं, उनका कलेक्शन रखने वाले घर बैठे- बैठे करोड़पति तक बन सकते हैं. आइये बताते हैं कैसे.
यूनिक नोटों की बढ़ रहीं मांग
दरअसल इन दिनों पुराने और यूनिक नोटों की बाजार में काफी डिमांड है. जिसमें पुराने नोटों के साथ कुछ खास सीरियल नंबर भी लोग जमा करना पसंद करते हैं. जैसे कि 786 नंबर को काफी लकी माना जाता है, ऐसे में यदि किसी नोट के सीरियल नंबर के आखिर में 786 होता है तो वो रेयर नोट की गिनती में आ जाता है. ऐसे नोटों की मार्केट में भयंकर वैल्यू है.
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पुराने नोट नया जमाना
जमाने के साथ पुरानी चीजें भी बदल जाती हैं, ऐसे में समय के साथ- साथ नोट का रूप भी बदलता चला गया. 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये और 100 रुपये के पुराने नोट, जिनके सीरियल नंबर में आखिर में 786 या कोई और सीरियल नंबर जो लकी या यूनिक होता है, उसका क्रेज बाजार में काफी होता है. लेकिन ध्यान रहे कि पुराने नोट ही केवल इस सीरीज में पसंद किए जाते हैं.
50 रुपये का दबदबा
पुराने डिजाइन वाले 50 रुपये के नोट भी काफी पसंद किए जा रहे हैं. अगर ऐसा नोट बिल्कुल नया हो, उस पर कोई दाग, कट या ज्यादा मोड़ न हो और उसमें कोई प्रिंटिंग एरर भी ना हो या यूनिक सीरियल नंबर हो, तो उसकी कीमत हजारों रुपये से लेकर लाखों रुपये तक पहुंच सकती है. हालांकि, करोड़ों रुपये मिलने के दावे बहुत कम ही होता हैं, लेकिन होते जरूर हैं.
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कहां पर बेचें नोट
आजकल बाजार में कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं, जो ऐसे खास पुराने नोटों को खरीदते हैं. अंगर आपके पास भी ऐसे यूनिक नोट हैं तो आप भी इन्हें बेंच सकते हैं और मोटी कमाई कर सकते हैं. कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जहां इन्हें अपलोड करके सीधे पुराने नोट बेच सकते हैं. वहां नोट की फोटो अपलोड कर कीमत तय की जा सकती है और खरीदार से सीधे बात भी की जा सकती है. इससे पहले सही बाजार भाव जानना भी जरूरी है, क्योंकि कई बार बहुत ज्यादा कीमत मांगने पर खरीदार नहीं मिलते.
सावधानी भी बरतें
हालांकि सोशल मीडिया पर किए जाने वाले हर दावे को सही मानना बेवकूफी हो सकती है. ऐसी कई फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं जिनमें गलत प्रिंटिंग, अलग-अलग सीरियल नंबर या अन्य खास गलतियां होती हैं. लेकिन हर वायरल दावा सही नहीं होता. इसलिए किसी भी नोट की कीमत तय करने से पहले उसकी असलियत और बाजार में मांग जरूर चेक कर लेना चाहिए. इसके अलावा ऐसे लोगों पर भरोसा ना करें जो फोन- मैसेज कर तुरंत खरीदने या बहुत ज्यादा कीमत देने का दावा करे.